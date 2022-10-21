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Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu güncel tutar!

21.10.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti merak konusu oldu. Kamu bankaları da özel bankalar arasındaki promosyon yarışına dahil oldu. Emekli maaşını bu bankaya taşımayı düşünen kişiler arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Yeni promosyon tutarı için başvurular 18 Ekim 2022 Salı günü itibariyle alınmaya başlandı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? İşte 2022 güncel Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti...

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu güncel tutar!

Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti arama motorlarında sorgulanıyor. Yeni kampanyaya ilişkin açıklamada bulunan banka, emekli maaşını taşıyanlara 5.000 TL’ye varan promosyon veriyor. Emekli promosyon başvuruları hem şubelerden, hem internet şubelerinden gerçekleştirilebiliyor. Öte yandan bahsi geçen işlemin ATM’lerden, kısma mesaj yolu ile ya da müşteri hizmetleri aracılığıyla da yapılabileceği aktarıldı. Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları ve detaylar haberimizde...

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ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL?

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
,SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

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ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ KASIM'DA HESAPTA

Başvurular 18.10.2022 tarihi itibari ile başladı. Promosyon ödemeleri ise 01.11.2022 tarihi itibari ile gerçekleşecektir.
Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

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Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;
Şubelerimiz,
İnternet Şubemiz,
Ziraat Mobil (Uygulamanın güncellenmesi gerekmektedir.)
ATM'lerimiz,
SMS
Müşteri İletişim Merkezimiz (0850 220 00 00)
aracılığı ile yapabilirsiniz.

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4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşterilerimiz, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.

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Detaylı bilgi için 0850 220 00 00 Müşteri İletişim Merkezimiz ile görüşebilirsiniz."

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