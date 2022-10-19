FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? 5.000 TL’ye varan emekli promosyonu Kasım ayında hesapta

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? 5.000 TL’ye varan emekli promosyonu Kasım ayında hesapta

19.10.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Bankası emekli promosyonunda yeni perde başladı. Maaşını farklı taşıyanlara bankalar tarafından verilen promosyon ödemelerinde yeni tutarlar belli oldu. Ziraat Bankası emekli promosyon başvuruları 18 Ekim tarihinde başladı. Ödemeler ise 1 Kasım tarihi itibari ile hesaplara yatırılacak. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? Emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? 5.000 TL’ye varan emekli promosyonu Kasım ayında hesapta

Ziraat Bankası emekli promosyon başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Emekliler heyecanla bankalar tarafından yapılan promosyon kampanyalarını takip ediyorlar. Kamu bankalarının da promosyon yarışına katıldığı haberi daha önce gündemde yer almıştı. Yeni kampanyasını duyuran banka, emekli maaşını taşıyanlara 5.000 TL’ye varan promosyon veriyor. Emekli promosyon başvuruları şubelerdeni internet şubelerinden, ATM’lerden, SMS ile veya müşteri hizmetleri aracılığıyla yapılabiliyor. İşte Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
,SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

emekli-promosyonu

ÖDEMELER KASIM AYINDA HESAPTA

Başvurular 18.10.2022 tarihi itibari ile başladı. Promosyon ödemeleri ise 01.11.2022 tarihi itibari ile gerçekleşecektir.
Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;
Şubelerimiz,
İnternet Şubemiz,
Ziraat Mobil (Uygulamanın güncellenmesi gerekmektedir.)
ATM'lerimiz,
SMS
Müşteri İletişim Merkezimiz (0850 220 00 00)
aracılığı ile yapabilirsiniz.
4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşterilerimiz, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.
Detaylı bilgi için 0850 220 00 00 Müşteri İletişim Merkezimiz ile görüşebilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ocak 2023 zammı ile yeni asgari ücret hesabı başladı! Ocak 2023 zammı ile yeni asgari ücret hesabı başladı!
'Ankara'dan kulis bilgisi' dedi! Asgari ücret....'Ankara'dan kulis bilgisi' dedi! Asgari ücret....
'Piyasaya girerse fiyatlar 150-160 bin TL düşer''Piyasaya girerse fiyatlar 150-160 bin TL düşer'
Anahtar Kelimeler:
Promosyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu

'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu

"Bakan'dan alınan bilgiye göre..." Asgari ücrette tüm hesaplar değişti

"Bakan'dan alınan bilgiye göre..." Asgari ücrette tüm hesaplar değişti

Banka promosyonu iade edilebilir! Emekliler dikkat

Banka promosyonu iade edilebilir! Emekliler dikkat

Salah ile Guardiola'nın konuşmaları ortaya çıktı! Teknolojide son nokta...

Salah ile Guardiola'nın konuşmaları ortaya çıktı! Teknolojide son nokta...

EYT sonrası 92 bin TL fark kazanabilirsiniz! Bu hesabı ezberleyin

EYT sonrası 92 bin TL fark kazanabilirsiniz! Bu hesabı ezberleyin

Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi? 2023 bütçesi...

Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi? 2023 bütçesi...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.