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Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? SGK’dan promosyon müjdesi! Yeni kampanya başladı

11.10.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Bankası emekli promosyonu ödemeleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Emekli maaşı promosyon kampanyasında yeni döneme girildi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamada heyecanlandıran emekli promosyon kampanyasının detayları hakkında bilgi verildi. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? SGK’dan promosyon müjdesi! Yeni kampanya başladı

Ziraat Bankası emekli promosyonunun ne kadar olduğu merak ediliyor. Bankaların emekli promosyon kampanyası hakkında son dakika açıklaması SGK tarafından yapıldı. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekiyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

SGK tarafından yapılan açıklamada yeni kampanyanın detayları hakkında bilgi verildi. SGK tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Kurumumuz ile bankalar arasında 2020/Mart ayında imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 01.11.2022 tarihinde güncellenecek olup, aşağıdaki listede bulunan bankalarla yeniden protokol imzalanacaktır.
Bankalar ile imzalanacak protokole göre Kurumumuzdan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;

3.500.-TL’ye kadar olanlara 3.000.-TL,

3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL,

10.000.-TL’den fazla olanlara 5.000.-TL
3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacaktır.

eyt-son-dakika

Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekmektedir.
Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
1- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
2- Türkiye Halk Bankası A.Ş.
3- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
4- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
5- Türkiye İş Bankası A.Ş.
6- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
7- Akbank T.A.Ş.
8- Denizbank A.Ş.
9- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
10- QNB Finansbank A.Ş.
11- ING Bank A.Ş.
12- Şekerbank T.A.Ş.
13- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
14- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
15- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
16- Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
17- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
18- Odeabank A.Ş.
19- Fibabanka A.Ş.

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Anahtar Kelimeler:
Promosyon Ziraat Bankası
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