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Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank… Kamu bankaları imzayı attı: Hazırlıklar tamam, Nisan ayı bitmeden…

10.04.2023 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Finans Merkezi açılış için gün sayıyor. Daha önce Nisan ayında açılacağı belirtilen merkez için kamu bankaları taşınma hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda ilk geçişler Ziraat Bankası’nda olacak. Vakıfbank ve Halk­bank ise ay içerisinde bazı birimlerini kısmi olarak taşıyacak. Ancak BDDK ve SPK’nın yer alacağı Mer­kez Bankası binası ise henüz tamamlanmadığı için taşınma ileri bir tarihte gerçekleşecek.

Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank… Kamu bankaları imzayı attı: Hazırlıklar tamam, Nisan ayı bitmeden…

2012 yılında ilk adımın atıldığı ve İstanbul Ataşehir'de bulunan İstanbul Finans Merkezi projesinde, bankalardan sigorta şirketlerine kadar geniş yelpazedeki kuruluşların tek bir noktada toplanması hedeflendi. Dünyanın en önemli ekonomi merkezlerinden birisi arasına girecek olan ve 300 bin metrekarelik alanı kapsayacak olan İstanbul Finans Merkezi’nde Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank, Borsa İstanbul, BDDK ve SPK gibi kuruluşların genel müdürlükleri yer alacak.

Bu kurumlar arasında taşınma simülasyonlarını tamamlayarak binalarını tamamlayan kamu bankaları Nisan ayı içerisinde taşınmaya başlıyor. Ziraat Bankası’nın bu hafta, Vakıfbank ve Halkbank’ın ise ay bitmeden genel müdürlük binasına birim birim taşınacağı öğrenildi. Ayrıca BDDK ve SPK’nın yer alacağı Merkez Bankası binasının ise henüz tamamlanmadığı görüldü. Bu arada ilk etapta finans merkezinde çalışanların vardiyalı olarak çalışacağı ifade edildi.

100 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

İstanbul Finans Merkezi'nde Merkez Bankası, BDDK, kamu bankaları, sigorta şirketleri yer alacak ve merkezde 100 bin kişi çalışacak. Finans Merkezi'nin içerisinde alışveriş merkezi, konferans salonları, otel yer alıyor. 26 bin araç kapasiteli otopark da bulunuyor. Akıllı şehir konseptiyle inşa edilen İstanbul Finans Merkezi'ndeki çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile, Hazine ve Maliye Bakanlığı birlikte yürütüyor.

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İFM ile farklı pek çok finansal kuruluşları bünyesinde bulundurarak nitelikli istihdam hedefleniyor. Amaç finansal hareketliliği, finansman ve yatırım olanaklarını geliştirerek ekonomik büyümeye ivme kazandırmak.

3,4 milyon metrekare alan üzerine kurulan İFM,1,4 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekare alışveriş merkezi, 2.100 kişilik kongre merkeziyle beraber çeşitli sosyal donatıları, otel ve perakende hizmetleri ile akıllı şehir yönetimi anlayışıyla çevre dostu Gold LEED sertifikalı bir kümelenme bölgesi olarak katılımcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak finansal bir ekosistem olarak kurgulandı.

KİRA SÖZLEŞMELERİ İMZALANDI

Ziraat GYO, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri Projesi'nde yer alan Kule-1'in tamamının Ziraat Bankası'na 5 yıl süreyle aylık 42,8 milyon TL kira bedeli üzerinden kiralanmasına ilişkin kira sözleşmesi imzaladı.

EMLAK SEKTÖRÜ DE HAREKETLENDİ

Emlak sektörü temsilcileri ise projenin ilk açıklandığı andan itibaren bölgede konut fiyatlarının hareketlenmeye başladığını dile getirerek, bu hareketliliğin boyutunun daha da artacağını ifade ediyor. (Dünya Gazetesi)

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