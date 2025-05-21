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Ziraat Bankası işe alım yapıyor! 150 kişi gişe memuru olacak... Şartlar ve koşullar belli oldu

Ziraat Bankası, şubelerdeki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 150 gişe memuru alımı yapacağını duyurdu. Türkiye'nin 4 bir noktasından işe alım yapacağını duyuran banka, başvuru sürecini başlattı.

Ziraat Bankası işe alım yapıyor! 150 kişi gişe memuru olacak... Şartlar ve koşullar belli oldu
Çiğdem Sevinç

Ziraat Bankası, şubelerinde görevlendirilmek üzere 150 yeni gişe memuru alımı yapacağını açıkladı. Banka bu işe alım ile genç işsizler fırsat kapısı açmayı planlıyor. Alımlar, bankanın şube ağındaki personel ihtiyacını gidermeyi amaçlarken aynı zamanda müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Gişe memuru pozisyonu için başvuru şartları açıklandı.

İŞTE O KOŞULLAR

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Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

  • Adaylar EK-1 Ziraat Katılım Bankası Servis Görevlisi Alımı Yapılacak İller tablosunda ilan edilen iller için tek tercihte bulunabileceklerdir.

  • Servis Görevlisi ünvanlı personel, Bankamız şubelerinde yerel personel olarak istihdam edilecek olup, ilan edilen illerde ve bağlı ilçelerinde ikamet eden adaylar tercih nedeni olacaktır, (Mülakat sırasında adayın başvurduğu ilde yaşamını sürdürdüğüne dair gerekli araştırma yapılacaktır.)

  • Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların görev alacağı şube Banka tarafından belirlenecektir. Adayların atandıkları görev yerinde en az 3 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmakta olup her ne koşulda olursa olsun 3 yıl süre ile görev yeri değişikliği talebinde bulunamayacaktır.

Adayların başvuru yaparken bu hususları dikkate almaları gerekmektedir.

  • Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi tarafından 3 merkezde (Ankara, İstanbul-Anadolu, İstanbul-Avrupa) 28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 14:00’da gerçekleştirilecektir.

  • Üniversite, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydıyla değiştirebilecektir.

  • Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir

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BAŞVURU ŞARTLARI

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  2. 01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak)

  3. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

  4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz
    kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

  5. Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

  6. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir),

  7. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

  8. Yazılı sınava katılacak adaylar için Ek-1 Bölümler Tablosunda yer alan lisans bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak ya da Ağustos 2025 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

  9. Daha önce Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Servis Görevlisi Sınavı’nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak.

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BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvurular 21 Mayıs 2025 – 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 23.59’a kadar İstanbul Üniversitesi’nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesinde başvuru oluşturmak suretiyle yapılacaktır.

“Sınav Başvuru Formu” aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınava başvuracak adaylar, Üniversite tarafından belirlenen sınav ücreti olarak 900 TL ödeyecektir. Ödeme işlemi, sınav başvurusu esnasında ÜNİVERSİTE’nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesi
üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir. Üniversite kuralları gereği başka kanallardan ödem kabul edilmeyecektir.

Hissenet
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iş ilanları Ziraat Bankası
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