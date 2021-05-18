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Esnaf destek ödeme başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Esnaf destek ödemesi ne zaman başlayacak? İşte Ziraat Bankası kredi erteleme...

18.05.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esnaf destek ödeme başvurusu ne zaman başlayacak sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Üreticilere verilen borç erteleme haberi sonrası çiftçi vatandaşlar, 2021 borç erteleme ne zaman yapılacak sorusunu araştırmaya koyulmuştu. KOSGEB'in 5 milyar lira bütçeli yeni programına yapılacak olan başvurular 21 Mayıs’a kadar devam edecek. Peki çiftçi için Ziraat Bankası kredi erteleme var mı? Esnaf destek ödeme başvurusu ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...

Esnaf destek ödeme başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Esnaf destek ödemesi ne zaman başlayacak? İşte Ziraat Bankası kredi erteleme...

Üreticilere açıklanan borç erteleme haberi sonrası çiftçi vatandaşlar, 2021 borç erteleme ne zaman yapılacak sorusunu araştırmaya yoğunlaşmıştı. KOSGEB'in duyurduğu 5 milyar lira bütçeli yeni programına yapılacak olan başvurular 21 Mayıs’a dek sürecek. Peki çiftçi için Ziraat Bankası kredi erteleme var mı?

ZİRAAT BANKASI KREDİ ERTELEME VAR MI? ESNAF DESTEK ÖDEME BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere müjdeli haberi duyurdu. Erdoğan, ''Çiftçilerimize de müjdelerimiz var. Ramazan ayı boyunca 180 bin ton patates ve kuru soğanı alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir.'' şeklinde konuştu.

KOSGEB'in (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) 5 milyar lira bütçeli yeni programına başvurular 21 Mayıs tarihine kadar sürecek. Bu kapsamda küçük işletmelere 75 bin liraya kadar hızlı ve kolay kredi desteği sağlanmış olacak. 3 senesi geri ödemesiz olan kredi, faizsiz ve teminatsız olacak.

Vatandaşların merak ettiği ve 130 bin işletmenin yararlanabileceği krediyle ilgili detaylar ise şu şekilde;

-Destekten faydalanmak için işletmelerin koronavirüs pandemisinden önce faal ve 2019’da en az 75 bin lira gelir seviyesine ulaşmış olması gerekecek. Yenilikçi, genç ve mikro işletmeler ise bu asgari gelir kriterinden muaf olacak.

-2020’de 2019 yılına kıyasla KDV beyannamesi üzerinden yüzde 25’lik gelir kaybı kriterine bakılacak.

-Mikro işletmelere 30 bin liraya kadar, küçük işletmelere 75 bin liraya kadar kredi verilecek. 2017 yılınan sonra kurulmuş yenilikçi faaliyetlerde bulunanlara 25 bin lira daha ilave destek sağlanacak.

-İmalat sektöründeki mikro ve küçük işletmeler ile 2017 yılı ve sonrasında kurulan imalat, bilgisayar programlama, bilimsel araştırma geliştirme (Ar-Ge) sektörlerindeki yenilikçi, genç ve küçük işletmeler programdan yararlanacak.

-e-Devlet ve edevlet.kosgeb.gov.tr üzerinden yapılabilecek başvurular için ‘444 1 567’ numaralı KOSGEB çağrı merkezinden de bilgi alınabilecek.

-Geri ödeme 2024’ten itibaren 4’er aylık dönemlerde 6 taksitte (toplamda 24 ay) yapılacak. Yani toplamda 5 sene vadeli faizsiz bir kaynak sağlanmış olacak.

İşletme başvurusu: 3-21 Mayıs 2021 tarihleri
KOSGEB ilk kontrol süreci tarihi: 24-31 Mayıs 2021
Varsa bildirilen eksik ve hataların işletme tarafından giderilmesi süreci: 1-4 Haziran 2021 saat 23:59
KOSGEB son kontrol süreci tarihi: 7-10 Haziran 2021
Başvuruların öncelik sırasına göre sıralanması ve bütçe kapsamında desteklenebilecek işletmelerin belirlenmesi tarihi: 11-16 Haziran 2021
Sonuçların bildirilmesi: 17 Haziran 2021.


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