Esnaf destek ödeme başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Esnaf destek ödemesi ne zaman başlayacak? İşte Ziraat Bankası kredi erteleme...

Üreticilere açıklanan borç erteleme haberi sonrası çiftçi vatandaşlar, 2021 borç erteleme ne zaman yapılacak sorusunu araştırmaya yoğunlaşmıştı. KOSGEB'in duyurduğu 5 milyar lira bütçeli yeni programına yapılacak olan başvurular 21 Mayıs’a dek sürecek. Peki çiftçi için Ziraat Bankası kredi erteleme var mı?

ZİRAAT BANKASI KREDİ ERTELEME VAR MI? ESNAF DESTEK ÖDEME BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere müjdeli haberi duyurdu. Erdoğan, ''Çiftçilerimize de müjdelerimiz var. Ramazan ayı boyunca 180 bin ton patates ve kuru soğanı alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir.'' şeklinde konuştu.

KOSGEB'in (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) 5 milyar lira bütçeli yeni programına başvurular 21 Mayıs tarihine kadar sürecek. Bu kapsamda küçük işletmelere 75 bin liraya kadar hızlı ve kolay kredi desteği sağlanmış olacak. 3 senesi geri ödemesiz olan kredi, faizsiz ve teminatsız olacak.