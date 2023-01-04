Ziraat Bankası kredi faiz oranı ne kadar, düştü mü? TOKİ kampanyası Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları hesaplama

Kredi faiz oranları yoğun ilgi görüyor. Ziraat Bankası kredi faiz oranları için araştırmalar hız kazandı. TOKİ Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyasının detayları bugün belli oluyor. Yüzde 1’in altında düşük kredi faizi ile hayata geçirilecek kampanyada 1-2 yıl ödemesiz dönem de planlanıyor.

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANI NE KADAR?

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ile ilgili açıklama bugün yapılacak. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kampanyanın detaylarına ilişkin en çok merak edilen kredi faiz oranları hakkında dün akşam çok önemli açıklamalarda bulundu. "Kredi oranları yüzde 1'in altında olacak. İki bakanlık olarak konut fiyatlarına yönelik tedbir alıyoruz” diyen Bakan Nebati, “Bizim amacımız birincisi konut edinilmesini sağlamak, ikincisi haftaya salı günü açıklayacağımız KGF paketimizle konut üretimi yapanları desteklemek. Yarınki (bugün) kampanya oldukça güçlü olacak” şeklinde konuştu.

ZİRAAT BANKASI KREDİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası konut kredisi hesaplama işlemi bankanın internet sitesinden kolayca yapılabiliyor.

Konut Kredisi Hesaplama Aracı ile, almak istediğiniz kredi türünü seçerek, kredi tutarı, ödeme sıklığı, vade, faiz oranını kendiniz belirleyip ödeme planını oluşturabilirsiniz.

KONUT KREDİSİ HESAPLAMA EKRANI-TIKLAYINIZ



KAMPANYANIN DETAYLARI

TOKİ Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyasında alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak. Kredi geri ödemesinde 1-2 yıl geri ödemesiz dönem planlanıyo. Kredi faizleri yüzde 0,69 ila 0,99 arasında değişiklik gösterecek.

Bu faiz oranları başvuru sahibinin gelirine göre belirlenecek. 15 yıl vade ile ödeme yapılacak.

