FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ziraat Bankası kredi faiz oranı ne kadar, düştü mü? TOKİ kampanyası Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları hesaplama

Ziraat Bankası kredi faiz oranı ne kadar, düştü mü? TOKİ kampanyası Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları hesaplama

04.01.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları için araştırmalar hız kazandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na ilişkin detayları, çarşamba günü saat 10.00’da Ankara’da düzenlenecek ortak basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacak. Bakan Nebati daha önce açıklamasında kredi faiz oranları ile ilgili bir müjde paylaşmıştı. Peki, Ziraat Bankası kredi faiz oranı ne kadar, düştü mü?

Ziraat Bankası kredi faiz oranı ne kadar, düştü mü? TOKİ kampanyası Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları hesaplama

Kredi faiz oranları yoğun ilgi görüyor. Ziraat Bankası kredi faiz oranları için araştırmalar hız kazandı. TOKİ Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyasının detayları bugün belli oluyor. Yüzde 1’in altında düşük kredi faizi ile hayata geçirilecek kampanyada 1-2 yıl ödemesiz dönem de planlanıyor.

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANI NE KADAR?

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ile ilgili açıklama bugün yapılacak. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kampanyanın detaylarına ilişkin en çok merak edilen kredi faiz oranları hakkında dün akşam çok önemli açıklamalarda bulundu. "Kredi oranları yüzde 1'in altında olacak. İki bakanlık olarak konut fiyatlarına yönelik tedbir alıyoruz” diyen Bakan Nebati, “Bizim amacımız birincisi konut edinilmesini sağlamak, ikincisi haftaya salı günü açıklayacağımız KGF paketimizle konut üretimi yapanları desteklemek. Yarınki (bugün) kampanya oldukça güçlü olacak” şeklinde konuştu.

ZİRAAT BANKASI KREDİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası konut kredisi hesaplama işlemi bankanın internet sitesinden kolayca yapılabiliyor.
Konut Kredisi Hesaplama Aracı ile, almak istediğiniz kredi türünü seçerek, kredi tutarı, ödeme sıklığı, vade, faiz oranını kendiniz belirleyip ödeme planını oluşturabilirsiniz.
KONUT KREDİSİ HESAPLAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

konut-kredisi

KAMPANYANIN DETAYLARI

TOKİ Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyasında alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak. Kredi geri ödemesinde 1-2 yıl geri ödemesiz dönem planlanıyo. Kredi faizleri yüzde 0,69 ila 0,99 arasında değişiklik gösterecek.
Bu faiz oranları başvuru sahibinin gelirine göre belirlenecek. 15 yıl vade ile ödeme yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KONUT KREDİSİ HESAPLAMA: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranı hesaplamaKONUT KREDİSİ HESAPLAMA: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranı hesaplama
2023 kıdem tazminatı tavanı belli oldu! Tek tek hesaplandı2023 kıdem tazminatı tavanı belli oldu! Tek tek hesaplandı
Emekli ve memurun zam oranı değişti! Erdoğan duyurduEmekli ve memurun zam oranı değişti! Erdoğan duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi Ziraat Bankası kredi faiz oranı kredi faiz oranları ziraat bankası kredi faiz oranları

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Yüzde 25 geçmiş içlerinden...

Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Yüzde 25 geçmiş içlerinden...

Emekliye 2 bin TL ek ödeme! Sizin de hesabınıza yatabilir

Emekliye 2 bin TL ek ödeme! Sizin de hesabınıza yatabilir

"Siyasete girecek misiniz?" sorusuna dikkat çeken yanıt! "Sonuna kadar..."

"Siyasete girecek misiniz?" sorusuna dikkat çeken yanıt! "Sonuna kadar..."

Altın fiyatları ile ilgili gündem yaratacak tahmin!

Altın fiyatları ile ilgili gündem yaratacak tahmin!

Asgari ücret 8.500 TL oldu, fırsatçıların eski alışkanlıkları geri döndü!

Asgari ücret 8.500 TL oldu, fırsatçıların eski alışkanlıkları geri döndü!

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 ocak zammı sonrası 4A, 4B, 4C, SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 ocak zammı sonrası 4A, 4B, 4C, SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Mutfakların gözdesi oldu, herkes ona bayılıyor!

Mutfakların gözdesi oldu, herkes ona bayılıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.