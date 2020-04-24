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Ziraat Bankası'nda hesabı olan müşterilerine zaman aşımı uyarısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.04.2020 09:18 | Son Güncelleme

Ziraat Bankası, hesabı olan müşterileri için önemli bir duyuru yayımladı. Yayımlamış olduğu duyuruya göre, zaman aşımına uğrayan mevduat ve emanet hesaplarına ilişkin müşterilerin en geç 15 Haziran'a kadar başvurması gerektiği ifadesi bulunuyor.

Ziraat Bankası'nda hesabı olan müşterilerine zaman aşımı uyarısı

Bankalar bu dönemlerde zaman aşımına uğrayan ve emanet hesaplarla ilgili peş peşe uyarılarda bulunuyor. Son olarak Ziraat Bankası'nın yapmış olduğu açıklama kapsamında, banka müşterilerinin en geç 15 Haziran mesai bitimine kadar hesaplarının açık olduğu şubeye gitmeleri konusunda önemli bir duyuru yayımladı.

ZİRAAT BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Ziraat Bankası, yapmış olduğu açıklamada şu ifadeyi kullandı:

"5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir. 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 8. maddesi gereğince bankaların, zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir. Zaman aşımına uğrayan hesaplar listesinde bilgileri yer alan müşterilerimizin/mirasçılarının en geç 15 Haziran 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet, hak ve alacakları yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecektir."

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Anahtar Kelimeler:
ziraat bankası, hesap, zaman aşımı,

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"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

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