Ziraat Bankası'ndan KPSS şartsız memur alım ilanı yayınlandı! İşte uzman yardımcısı alım şartları

Ziraat Bankası, KPSS şartsız 230 memur alımı için dört ayrı ilan yayımladı. 9 Mart'ta başlayacak memur alımı başvuruları, 26 Mart 2021 Cuma günü saat 23.59’a kadar devam edecek. Başvuracak adaylar, Anadolu Üniversitesi’nin Sınav Başvuru internet adresine giriş yaparak başvurularını yapabilecekler. Ziraat Bankası yazılı sınav tarihleri ise 24 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 10.00 olarak belirlendi. Sınavlar İstanbul ve Ankara’da yapılacak..

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU ŞARTLARI

-01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak.

-Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ile Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, Matematik bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak gerekiyor.