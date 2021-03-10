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Ziraat Bankası'ndan KPSS şartsız memur alım ilanı yayınlandı! İşte uzman yardımcısı alım şartları

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.03.2021 14:57 | Son Güncelleme

Ziraaat Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, KPSS şartı olmadan 230 memur alınacağı duyuruldu. Ziraat Bankası A.Ş, Ziraat Katılım Bankası A.Ş ve Ziraat Teknoloji A.Ş. bünyesinde çalışmak üzere dört farklı memur alımı yapacağını duyurdu. Banka toplamda 230 memur alımı yapacak.

Ziraat Bankası'ndan KPSS şartsız memur alım ilanı yayınlandı! İşte uzman yardımcısı alım şartları

Ziraat Bankası, KPSS şartsız 230 memur alımı için dört ayrı ilan yayımladı. 9 Mart'ta başlayacak memur alımı başvuruları, 26 Mart 2021 Cuma günü saat 23.59’a kadar devam edecek. Başvuracak adaylar, Anadolu Üniversitesi’nin Sınav Başvuru internet adresine giriş yaparak başvurularını yapabilecekler. Ziraat Bankası yazılı sınav tarihleri ise 24 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 10.00 olarak belirlendi. Sınavlar İstanbul ve Ankara’da yapılacak..

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU ŞARTLARI

-01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak.

-Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ile Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, Matematik bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak gerekiyor.

ZİRAAT BANKASI MEMURLUK SINAV BAŞVURUSU

ZİRAAT BANKASI SINAVI GENEL HUSUSLAR

  • Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.

  • Çalışma ili İstanbul’dur.

  • Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 2 merkezde (Ankara ve İstanbul) 24 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da tek bir oturumda gerçekleştirilecektir.

  • Mülakat süreci Ziraat Finans Grubu İnsan Kaynakları ekipleri tarafından yürütülecektir.
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MEMUR ALINACAK POZİSYONLAR VE KONTENJANLAR

  • 20 Müfettiş Yardımcısı

  • 80 Uzman Yardımcısı

  • Ziraat Katılım 100 Uzman Yardımcısı

  • Ziraat Teknoloji 30 Uzman Yardımcısı

ZİRAAT BANKASI UZMAN YARDIMICISI ALIM ŞARTLARI

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  2. 01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak,

  3. Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim
    Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik
    Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği,
    Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği,
    Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme
    Mühendisliği ile Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri, İstatistik,
    Matematik bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı
    ve yurtiçi üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama
    sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta
    okuyor olmak,
  4. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış
    veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş
    olmak.

ZİRAAT BANKASI UZMAN YARDIMICISI ALIM ŞARTLARI

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  2. 01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak,

  3. Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren bütün bölümleri ile
    denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerden
    mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz
    etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,
  4. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış
    veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş
    olmak.

ZİRAAT BANKASI MÜFETTİŞ YARDIMICISI ALIM ŞARTLARI

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  2. 01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak,

  3. Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için üniversitelerin ve yüksek
    okulların 4 yıllık eğitim veren Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu
    Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler,
    İstatistik, Ekonometri, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi, İşletme Bilgi
    Yönetimi, İşletme Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Muhasebe ile
    bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin Finans
    Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış
    yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama
    sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta
    okuyor olmak, Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için
    üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar
    Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik
    ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve
    Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem
    Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yazılım
    Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış
    yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama
    sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta
    okuyor olmak,
  4. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış
    veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş
    olmak,
  5. Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’nın
    mülakat aşamasında elenmemiş olmak.

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