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Ziraat Bankası'ndan reel sektör için dev hamle! Tam 930 milyar dolar...Bakan Şimşek açıkladı, 'Krediye erişim kolaylaşacak'

28.03.2025 13:21
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Ziraat Bankası, 'Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Yolu' ile 930 milyon dolar uzun vadeli dış finansman sağladığını açıkladı. Bankanın açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. İşte ayrıntılar...

Ziraat Bankası'ndan reel sektör için dev hamle! Tam 930 milyar dolar...Bakan Şimşek açıkladı, 'Krediye erişim kolaylaşacak'

Ziraat Bankası tarafından yeni bir dış finansman işleminin başarıyla tamamlandığına yönelik bir açıklama yapıldı; Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Programı (DPR) altında uluslararası yatırımcılar ve 8 global banka ile 5 ve 10 yıl vadeli toplamda 930 milyon dolar tutarında ihraç gerçekleştirildiği bildirildi.

ziraat bankası

İLK DPR PROGRAMI

Geçen yıl yatırım yapılabilir kredi notuna sahip ilk DPR programı olma özelliği kazanan programa, Avrupa, ABD, Körfez ve Asya'yı kapsayan küresel ölçekteki finansal kuruluşlar ile uluslararası nitelikli yatırımcıların yoğun talepte bulunduğu belirtilen açıklamada, işlemin uzun vade ve düşük maliyet avantajı sunmasının yanı sıra küresel ölçekte çeşitlendirilmiş bir fonlama sağladığı aktarıldı.
Açıklamada, bankanın yurt içindeki yaygın şube ağının yanı sıra yurt dışında 20 ülkede 127 noktada faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.
Mevcut ekonomik program ve makro ihtiyati düzenlemelerle uyumlu olarak seçici bir kredi politikasının izlendiği kaydedilen açıklamada, "Banka son yıllarda artarak sektör liderliğine ulaşan dış ticaret payı ve havale hacmi göz önüne alınarak DPR programıyla oluşturduğu dış finansman kanalını, etkin bir şekilde kullanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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DIŞ TİCARETTE PAZAR PAYI ARTTI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, bu işlemin uluslararası yatırımcıların bankaya ve Türkiye'ye duyduğu güvenin en güçlü göstergesi olduğunu belirterek, "Tarım, ihracat ve yatırım ağırlıklı kredilendirmenin yanı sıra son yıllarda dış ticaret pazar payımızı ve yurt dışı havale hacmimizi artırdık. Elde ettiğimiz uzun vadeli kaynaklar reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştıracak ve ekonomik büyümeye katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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Ziraat Bankası'nın, muhabir bankalarla ve uluslararası yatırımcılarla güçlü iş birliklerini sürdüreceğinin altını çizen Çakar, "Finansal istikrarı destekleyen yenilikçi çözümlerle daha fazla katma değer üreten, sürdürülebilir büyümeye dayalı iş modelini uygulamaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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Konu ile ilgili ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Bakan Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Programımızla artan dış finansman imkânları devam ediyor.
Geniş bir coğrafyadan yatırımcıların ilgi gösterdiği uzun vadeli bu işlem, reel sektörümüzün krediye erişimini kolaylaştırmaya katkı sağlayacak"
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Bankası Mehmet Şimşek
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