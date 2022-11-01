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Ziraat Bankası promosyon ödemesi ne zaman yatacak? Beklenen tarih geldi! 5.000 TL'ye varan emekli promosyonu…

01.11.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Bankası emekli promosyonu ödemeleri için heyecan başladı. Emekli maaşını Ziraat Bankası’na taşıyanlara 3.000 TL ve 5.000 TL aralığında promosyon veriliyor. Rakam emekli aylığı tutarına göre belirleniyor. Ziraat Bankası emekli promosyonu başvuruları 18 Ekim tarihinde başlamıştı. Peki, emekli promosyonu ne zaman yatacak?

Ziraat Bankası promosyon ödemesi ne zaman yatacak? Beklenen tarih geldi! 5.000 TL'ye varan emekli promosyonu…

Ziraat Bankası promosyonunun ne zaman yatacağı merak ediliyor. Ziraat Bankası maaşını taşıyan emeklilere 3.000 TL, 3.500 TL, 4.000 TL, 4.500 TL ve 5.000 TL tutarlarında promosyon ödemesi yapıyor. Emekli promosyon tutarı, emekli aylığına göre belirleniyor. Banka tarafından yapılan açıklamada emekli promosyonunu yatacağı tarih hakkında bilgi verildi.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Ziraat Bankası promosyon ödemeleri ise 01.11.2022 tarihi itibari ile gerçekleşecek. Banka tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

emekli-promosyonu

Başvurular 18.10.2022 tarihi itibari ile başlayacak olup, promosyon ödemeleri ise 01.11.2022 tarihi itibari ile gerçekleşecektir.
Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

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Promosyon Ziraat Bankası emekli promosyon

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