Ziraat Bankası Suriye'de ortak bir banka mı kuruyor? Açıklama geldi! 'Üzerimize düşeni yaparız'

Suriye'de iç savaşın bitmesi ile yıllardır savaştan yorgun düşmüş ülkenin iyileşmesi için yeni adımlar atılmaya başlandı. Savaştan önce Suriye'de ortak bir banka kurma fikri bulunan Ziraat'in, hala bu düşüncede olup olmadığı merak edildi.

Reuters'ın Suriye'de iç savaştan önce planlanan ortak banka kurulması planlarının tekrar devreye alınıp alınmayacağı ile ilgili sorusuna, "Suriye'deki değişimin ülkemiz için kritik önemde olduğunu düşünüyor ve gelişmeleri oldukça yakından izliyoruz. Şartların uygun olması durumunda bankamız daha önce farklı coğrafyalarda olduğu gibi bu konuda üzerine düşen sorumluluğu üstlenecektir" yanıtını verdi.

2010 YILINDA ORTAK BANKA KURULACAKTI

Savaş öncesinde 2010 yılında Suriye'de Ziraat Bankası'nın Suriye'de yerel bir ortakla banka kurma planları savaşla birlikte durdurulmuştu.

Ancak Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından üç haftadır başta olan yeni yönetim ile Türkiye arasında enerji, inşaat başta olmak üzere pek çok alanda ülkenin yeninden imarına ve kalkınmasına yönelik görüşmeler yürütülüyor.