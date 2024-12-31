FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ziraat Bankası Suriye'de ortak bir banka mı kuruyor? Açıklama geldi! 'Üzerimize düşeni yaparız'

Ziraat Bankası Suriye'de ortak bir banka mı kuruyor? Açıklama geldi! 'Üzerimize düşeni yaparız'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
31.12.2024 14:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'de iç savaşın bitmesi ile Suriye'de yeni bir yaşam kuruluyor. Suriye'de ortak banka kurulmasıyla ilgili açıklama yapan Ziraat Bankası CEO'su Alpaslan Çakar, gelişmeleri yakında takip ettiklerini vurgulayarak, "Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz" sözlerini kullandı.

Ziraat Bankası Suriye'de ortak bir banka mı kuruyor? Açıklama geldi! 'Üzerimize düşeni yaparız'

Suriye'de iç savaşın bitmesi ile yıllardır savaştan yorgun düşmüş ülkenin iyileşmesi için yeni adımlar atılmaya başlandı. Savaştan önce Suriye'de ortak bir banka kurma fikri bulunan Ziraat'in, hala bu düşüncede olup olmadığı merak edildi.

Reuters'ın Suriye'de iç savaştan önce planlanan ortak banka kurulması planlarının tekrar devreye alınıp alınmayacağı ile ilgili sorusuna, "Suriye'deki değişimin ülkemiz için kritik önemde olduğunu düşünüyor ve gelişmeleri oldukça yakından izliyoruz. Şartların uygun olması durumunda bankamız daha önce farklı coğrafyalarda olduğu gibi bu konuda üzerine düşen sorumluluğu üstlenecektir" yanıtını verdi.

ziraat bankası

2010 YILINDA ORTAK BANKA KURULACAKTI

Savaş öncesinde 2010 yılında Suriye'de Ziraat Bankası'nın Suriye'de yerel bir ortakla banka kurma planları savaşla birlikte durdurulmuştu.
Ancak Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından üç haftadır başta olan yeni yönetim ile Türkiye arasında enerji, inşaat başta olmak üzere pek çok alanda ülkenin yeninden imarına ve kalkınmasına yönelik görüşmeler yürütülüyor.

Anahtar Kelimeler:
suriye Ziraat Bankası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Merak edilen ilk yorumunu bugün paylaştı: "Türkiye için karar anı!"

Merak edilen ilk yorumunu bugün paylaştı: "Türkiye için karar anı!"

2024 geride kalırken Erdoğan'dan çarpıcı 'demir yumruk' mesajı

2024 geride kalırken Erdoğan'dan çarpıcı 'demir yumruk' mesajı

Fatih Portakal emekli maaşını açıkladı

Fatih Portakal emekli maaşını açıkladı

En düşük emekli maaşına zam için tarih verildi! AK Parti kulisleri tek rakamı konuşuyor... Dul ve yetim aylıklarında tablo belli oldu

En düşük emekli maaşına zam için tarih verildi! AK Parti kulisleri tek rakamı konuşuyor... Dul ve yetim aylıklarında tablo belli oldu

Ödeme yaptık hisse devredilmedi, iade istedik yapılmadı

Ödeme yaptık hisse devredilmedi, iade istedik yapılmadı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut kredisi almak için şartlar değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut kredisi almak için şartlar değişti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.