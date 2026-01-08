FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Ziraat Bankası ve TÜBİTAK'tan 'dijital finans' alanında işbirliği

TÜBİTAK ile Ziraat Bankası, Türkiye'nin dijital finans ekosistemini ileriye taşıması amacıyla "Kripto Varlık Saklama ve İleri Teknolojiler Alanında İş Birliği Protokolü" imzaladı.

Ziraat Bankası ve TÜBİTAK'tan 'dijital finans' alanında işbirliği

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, protokol, kripto varlık saklama altyapısının yanı sıra siber güvenlik, büyük veri, yapay zeka, blokzincir ve kuantum bilişim gibi kritik alanlarda ortak AR-GE çalışmalarını kapsıyor. İşbirliğinin ilk somut adımı olarak, blokzincir teknolojilerinin temel taşı olan "Dijital Varlık Saklama Altyapısı" projesi başlatıldı.

Ziraat Bankası ve TÜBİTAK tan dijital finans alanında işbirliği 1

Fazlar halinde hayata geçirilecek projeyle Türkiye'nin Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği regülasyonlarla uyumlu, yüksek güvenlikli ve yerli kripto varlık saklama mimarisi inşa edilecek. Bu altyapı, ulusal ölçekte bir referans noktası oluşturarak dijital finansın güvenli limanı olacak.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilecek "Dijital Varlık Saklama Altyapısı" ile Türkiye, bu alanda kendi ulusal standartlarını belirleyecek.

Protokol sadece kripto varlıklarla sınırlı kalmayacak. İki kurum, siber güvenlik sistemlerinin yerlileştirilmesi, yapay zeka tabanlı finansal analizler, kuantum teknolojileri ile veri güvenliği gibi alanlarda ortak ürün geliştirme süreçlerini de eş zamanlı olarak yürütecek.

"ÜLKEMİZİN DİJİTAL ALTYAPI ÇALIŞMALARINA FAYDA SAĞLAYACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK BİLGEM'in mevcut kazanım ve yetenekleri ile Ziraat Bankasının finans alanındaki tecrübesini bir araya getiren bu işbirliği protokolünü, kurumlarımız arasındaki teknolojik paydaşlığın değerli bir adımı olarak görüyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz çerçevesinde, ilk etapta dijital varlıkların güvenli bir şekilde saklanarak yönetilmesini sağlayacak sistemin geliştirilmesini hedefliyoruz. Bu proje, blokzincir, siber güvenlik, yapay zeka ve büyük veri gibi alanlarda gelecekte yapılabilecek yeni çalışmalara da zemin teşkil edecektir. Yazılım geliştirme ve teknik destek süreçlerini kapsayan bu uzun vadeli işbirliğinin, Ziraat Finans Grubunun yurt içi ve yurt dışındaki hizmet ağında teknik bir katkı sağlamasını ve ülkemizin dijital altyapı çalışmalarına fayda sunmasını temenni ediyoruz."

"STRATEJİK BİR ADIM"

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da işbirliğinin finansal teknoloji kapasitesini artıracağını vurguladı.

Söz konusu işbirliğinin ülkenin dijital finans ekosistemini güçlendirecek "stratejik bir adım" olduğunu belirten Çakar, "Yerli ve milli teknoloji üretme kapasitemizi artırarak, blokzincir tabanlı dijital varlık saklama altyapısında ulusal bir standart oluşturmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Siber güvenlikten yapay zekaya, büyük veriden kuantum teknolojilerine kadar geniş bir teknoloji yelpazesinde geliştirilecek ortak ürünlerin, Ziraat Finans Grubunun dijital dönüşüm vizyonuna da büyük katkı sağlayacağına inandıklarını bildiren Çakar, "Bu stratejik işbirliği, yalnızca bugünün değil, geleceğin finansal güvenlik ve teknoloji standartlarını şekillendirecek bir ortaklığı temsil ediyor. TÜBİTAK'ın yüksek teknoloji üretim gücü ile Ziraat Bankasının finans alanındaki deneyimini bir araya getirerek, sektöre yön verecek projeleri hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Darphane verileri açıkladı: En çok basılan altın çeşidi belli olduDarphane verileri açıkladı: En çok basılan altın çeşidi belli oldu
Togg'dan sıfır araç kampanyası: 0 faizli kredi ve fiyatlar belli olduTogg'dan sıfır araç kampanyası: 0 faizli kredi ve fiyatlar belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAK Ziraat Bankası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.