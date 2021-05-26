Ziraat Bankası yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte tüketici, konut ve taşıt kredilerinde son durum

Kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası kredi faiz oranı ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. Ekonomik açıdan güçlük çeken vatandaşlar çeşitli kredi paketlerine başvuru yaparak bankalara belirlenen faiz oranında borçlanıyor. Ziraat Bankası kredi faiz oranları ise en çok araştırılan bankalar arasında yer alıyor. İşte, Ziraat Bankası kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası genel ihtiyaç kredileri adı altında müşterilerine tüketici kredisi,tüketici avans kredisi, eğitim kredisi, kredili mevduat hesabı, enerji verimliliği yönetim kredisi, ipotekli bireysel finansman kredisi, bireysel enerji verimliliği kredisi ve dijital krediyi sunuyor.

Ziraat Bankası tarafından tüketici kredisinde müşterilerine yüzde 1,54 faiz oranı uyguluyor.

Araç satın alımında tercih edilen taşıt kredisinde müşterilere yine üzde 1,54 faiz oranı uygulanıyor.

Ziraat Bankası kredilerinden konut kredisinde ise faiz oranı 1,37 olarak uygulanıyor.



