Ziraat BES iptali nasıl yapılır? BES iptal formu, SMS ve İletişim

Bireysel Emeklilik Sistemi, 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile çalışanlara tasarruf yapma imkanı sağlayan bir sigorta aracıdır. SGK'nın sunduğu gibi sağlık hizmetlerinden yararlanma olanağı vermeyen sistem, üye olanların uzun vadede ek bir gelir elde etmeleri üzerine kuruludur. Bu noktada avantajları olsa da bazı vatandaşlar, sisteme dahil olduktan belli bir süre sonra devam etmek istemeyebilirler. Peki Ziraat bireysel emeklilik nasıl iptal edilir? Ziraat Bankası üzerinden sisteme dahil olan kişiler hangi yöntemlerle sistemden çıkmayı talep edebilirler? Ziraat BES Nasıl İptal Edilir? Bilindiği gibi 45 yaş altındaki işçi, memur ve sözleşmeli çalışanlar 4632 Sayılı Kanun gereği otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine eklenirler. Ve sistem, %25 oranında gerçekleşen devlet katkı payı ile birlikte bu kişilerin yaşlılık dönemlerini garanti altına almayı amaçlar. Ancak bunun için her ay maaşından belli bir miktarın otomatik olarak kesilmesini istemeyen kişiler diledikleri zaman sistemden çıkabilirler. Peki, yakın zamanda ismi Türkiye Hayat Emeklilik olarak değişen Ziraat Bankası BES iptal işlemleri için ne yapılması gerekir? Ziraat BES iptal işlemi olarak deneyebileceğiniz yollar temel olarak şu şekildedir:

Ziraat Bankası müşteri hizmetlerini arayarak BES iptal işlemi,

Ziraat Bankası internet şubesinden BES iptal işlemi,

Ziraat Bankası mobil bankacılık üzerinden BES iptal işlemi,

Ziraat Bankası şubelerinden BES iptali.

Bu yöntemlerden herhangi birisini kullanarak kolaylıkla Ziraat Bireysel Emeklilik sisteminden çıkış talebinizi gerçekleştirebilirsiniz. Talebinizin ardından sisteme yatırmış olduğunuz paralar 10 gün içerisinde hesabınıza iletilir. 1. Ziraat Bankası BES İptal Numarası Ziraat Bankası bireysel emeklilik sisteminden ayrılmak için Ziraat Bankası BES iptal iletişim numarasını arayarak Ziraat BES iptal işlemi gerçekleştirmek istediğinizi iletebilirsiniz. Bunun için 0850 202 20 20'yi arayabilir ve iptal talebinizi oluşturabilirsiniz. Müşteri temsilcisi size sisteme ilişkin yeniden bir bilgilendirme yapacaktır. Fakat siz buna rağmen hala sistemden ayrılmak istiyorsanız iptal işleminizi onaylar ve iptal sürecini başlatır. Görüşmenin ardından Ziraat BES iptal SMS yolu ile iptal sürecinize ilişkin bir bilgilendirme mesajı alacaksınız. 2. İnternet Bankacılığından Ziraat BES iptali Eğer Ziraat Bankası Bireysel Emeklilik Sisteminden ayrılmak istiyorsanız bunun için kullanabileceğiniz bir diğer yöntem ise internet şubesinden iptal yöntemidir. Bunun için öncelikle Türkiye Hayat Emeklilik internet şubesine giriş yapmanız ve "Online İşlemler" menüsüne tıklayarak "Bireysel" işlemleri seçmeniz gerekir. Ardından açılan sayfada bireysel emeklilik hesabı noktasında sorgulama yaptıktan sonra iptal işlemlerine devam edebilirsiniz.

3. Ziraat Mobilden Bireysel Emeklilik İptali Ziraat Bireysel Emeklilik Sisteminden çıkış için uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem de mobil bankacılık üzerinden işlem yapmaktır. Bunun için mobil bankacılığa giriş yaptıktan sonra ana menü üzerinden "Değişiklikler ve Talepler" menüsünü tıklamanız gerekir. Bunun akabinde Otomatik katılımlı sözleşmeler sayfasına gelerek BES Cayma Talebi menüsü üzerinden iptal işlemine ulaşabilirsiniz. Bu şekilde Bireysel emeklilik sisteminden çıkışınızı hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Türkiye Hayat Emeklilik, yeni bir kurum olduğu için sistemdeki menülerde değişiklik yaşanabilir. Bu noktada müşteri hizmetlerinden ya da şubelerden de destek alabilirsiniz. Ziraat BES İptal İşlemlerinde Kesinti Yapılır mı? Eğer siz de Ziraat Bankası aracılığıyla bireysel emeklilik sistemi üyesiyseniz sistemden çıkabilir ve yatırdığınız paraları geri alabilirsiniz. Ancak %25 devlet katkısının tamamını alabilmenin tek koşulunun Bireysel Emeklilik Sisteminden emekli olmak olduğunu unutmamalısınız. Sistemden çıkış esnasında devlet katkısının iade oranları şu şekilde gerçekleşir: