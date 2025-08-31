Zirai donun etkileri traktör satışlarına yansıdı

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünün Temmuz 2025'e ait açıkladığı "Motorlu Kara Taşıtları" verilerinden alınan bilgiye göre, temmuzda 257 bin 471 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Temmuzda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,3'ünü motosiklet, yüzde 41,3'ünü otomobil, yüzde 10,9'unu kamyonet, yüzde 1,4'ünü kamyon, yüzde 1,3'ünü traktör, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı hazirana göre özel amaçlı taşıtta yüzde 162,8, kamyonette yüzde 90,4, otomobilde yüzde 47,1, kamyonda yüzde 44,3, otobüste yüzde 31,9, motosiklette yüzde 23,6, minibüste yüzde 17,8 artarken traktörde yüzde 43,5 azaldı. Yılın 7 ayında trafiğe kayıtlı traktör sayısı 31 bin 854 artışla 2 milyon 297 bin 121'e yükseldi.

KONYA'DA SADECE 382 ADET ARTIŞ OLDU

Türkiye'de en fazla traktörün bulunduğu Manisa'da trafiğe kayıtlı traktör sayısı 2024'ün aralık ayına göre sadece bin 680 adet artarak 110 bin 735'e çıktı. İkinci sıradaki Konya'daki artış 923 adet oldu ve kayıtlı traktör sayısı 104 bin 879'e ulaştı. İzmir'de trafiğe kayıtlı traktör sayısı ise bin 881 adet artışla 86 bin 385'e yükseldi.

Tarımın ve hayvancılığın yoğun olduğu, traktör sayısı bakımından 4'üncü sıradaki Bursa'da da traktör sayısı bin 350 adet artışla 80 bin 253'e çıktı. Bursa'daki şeftali, armut, kiraz ve erik bahçeleri zirai don nedeniyle büyük zarar görmüştü.

Yıllardır "çiftçinin en yakın dostu" olarak nitelendirilen traktör sayısı Ankara'da ise bin 704 artarak 74 bin 102 oldu. Sıradaki Balıkesir'de sadece 928 adet arttı ve sayı 73 bin 92'ye ulaştı. Zirai dondan en fazla etkilenen kentlerden olan Adana'da ise 7 ayda sadece 311 adet yeni traktör alındı ve toplam sayı 63 bin 124'e geldi.

Nisandaki dondurucu soğuk hava dalgası nedeniyle kiraz ve vişnede büyük kaybın yaşandığı Afyonkarahisar'da artış 622 ile sınırlı kaldı ve traktör sayısı 50 bin 297 oldu. Elma kenti Karaman da nisan donlarında büyük kayıp yaşadı. Kentte trafiğe kayıtlı traktör sayısı sadece 136 adet arttı ve 14 bin 159'a çıktı. Yine elma başta olmak üzere meyve ve sebze üretiminde önde gelen Niğde'deki artış da 243 adetle sınırlı kaldı ve toplam traktör sayısı 21 bin 726'ya ulaştı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır