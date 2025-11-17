FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Zirai donun Malatya kayısısı ve bölge ekonomisine etkileri araştırılacak

Türkiye genelinde 12 Nisan'da meydana gelen zirai donun Malatya'daki kayısı üretimine sosyal ve ekonomik etkileri, bilimsel açıdan araştırılacak.

Zirai donun Malatya kayısısı ve bölge ekonomisine etkileri araştırılacak

Zirai donun bölgedeki kayısı üretimine ve buna bağlı ekonomik-sosyal yaşama etkilerinin incelenmesi amacıyla Malatya Ticaret Borsası ile İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi arasında protokol imzalandı.

Ticaret Borsasında imzalanan protokol kapsamında akademisyenler, 6 ay boyunca sahada incelemeler yapacak, kayısı bahçelerindeki hasar tespitlerini değerlendirecek, üreticiler, esnaf ve tüccar ile ihracatçı işletmelerle görüşmeler gerçekleştirecek.

Çalışmanın sonunda hazırlanacak rapor, ilgili kurum ve bakanlıklarla paylaşılacak.

3 AŞAMADA ELE ALINACAK

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 Nisan'daki donun üreticileri ve bölge ekonomisini ciddi şekilde etkilediğini söyledi.
Özcan, şöyle konuştu:

"Zirai don hadisesini üç aşamada ele alacağımız bir çalışma yapacağız. Birinci aşamada, Malatya'da yaşanan zirai donun kayısı ağaçları üzerinde yarattığı zararlar incelenecek. İkinci aşamada, donun neden olduğu ekonomik kayıpları değerlendireceğiz. Üçüncü aşamada ise zirai donun sosyal etkilerini araştıracağız. Çalışmanın sonucunu raporlaştırarak yetkili kurumlara ve bakanlıklara ileteceğiz. Kayısının hiç olmayışının, gerek ekonomik gerekse sosyal hayatımızda nasıl bir etki oluşturduğunu ilk kez kapsamlı şekilde analiz edeceğiz"

TÜM ALANLARDAKİ ETKİSİ İNCELENECEK

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel de zirai donun hem üretici hem de ticaret kesiminde sorunlara yol açtığını belirtti.
Tuncel, şu bilgileri paylaştı:

"Bilimsel olarak bunun tam karşılığı nedir? Çiftçi açısından ne ifade ediyor? Zirai don, birçok alanda Malatya ticaretini zarara uğrattı. Biz de bunların analizini yapmak istiyoruz. Hangi sektör nasıl etkilendi, kayısı üreticisiyle birlikte alışveriş yapılan işletmeler ne tür sonuçlarla karşılaştı? Buna bakacağız. Beyaz eşya, konut alımı ve otomotiv gibi alanlardaki sosyal etkilerin tamamını inceleyeceğiz."

Konuşmaların ardından protokol imzalandı. Törene İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Murat Sezik, İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uğur ve Prof. Dr. Tayfur Bayat da katıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milli banliyö treninin 4'üncü seti raylara indiMilli banliyö treninin 4'üncü seti raylara indi
Dev bankadan 2026 uyarısı!Dev bankadan 2026 uyarısı!

Anahtar Kelimeler:
kayısı Malatya zirai don
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

Şehit cenazesindeki gülüşmeler sonrası skandal paylaşım! Bu kez oğlu...

Şehit cenazesindeki gülüşmeler sonrası skandal paylaşım! Bu kez oğlu...

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.