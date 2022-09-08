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Zirveden dönüş tahminleri değiştirdi: Petrol fiyatları yıl sonunda…

08.09.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol fiyatları Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında rekor kıran ve ilerleyen dönemlerde zirveden uzaklaşan petrol fiyatları için tahminler güncellendi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) Eylül 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'nu açıkladı. Raporda bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 104,21 dolar olacağı tahmin edildi. Ayrıca küresel petrol talebinde artış beklenirken, OPEC’in sonraki aylarda üretimde daha fazla kesinti yapabileceğine yönelik endişeleri arttığı ifade

Zirveden dönüş tahminleri değiştirdi: Petrol fiyatları yıl sonunda…

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), olası petrol arzı aksaklıkları, beklenenden daha yavaş üretim artışı kaynaklı arz yönlü riskler ve ekonomik büyümeye ilişkin endişelere işaret ederek, bu yıla ilişkin Brent türü ham petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti. EIA'nın ‘Eylül 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu’nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 104,21 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam ağustos ayı raporunda 104,78 dolardı. Raporda, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının da bu yıl için 98,07 dolar olacağı öngörüldü. WTI'nın varil fiyatı ağustosta 98,71 dolar olarak tahmin edilmişti.

Gelecek yıl ise Brent türü ham petrolün varil fiyatının 96,91 dolar, WTI türü ham petrolün varil fiyatının ise 90,91 dolar olması bekleniyor. Raporda, ham petrol varil fiyatlarının gelecek yılın sonuna kadar 90-100 dolar aralığında kalacağı ancak petrol piyasasındaki aşırı belirsizliğin fiyatlarda dalgalanmalara sebep olabileceği kaydedildi.

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KESİNTİ ENDİŞESİ BELİRSİZLİK YARATTI

EIA, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ekim ayında ham petrol üretiminde günlük 100 bin varil kesintiye gitme kararının, grubun sonraki aylarda daha fazla kesinti yapabileceğine yönelik endişeleri artırdığını belirtti. Ayrıca Libya'nın başkenti Trablus'ta şiddetli çatışmaların başlamasının ardından ülkenin petrol arzında meydana gelebilecek muhtemel kesintilerin arzda belirsizlikleri artırdığına işaret edildi.

Raporda, ABD'nin Meksika Körfezinde kasırga döneminin başlamasıyla muhtemel üretim kesintilerine yönelik endişelerin de üretimde risk oluşturabileceği, ABD ve İran arasında devam eden nükleer müzakerelerin olumlu sonuçlanması ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasının piyasayı etkileyeceği aktarıldı.

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ABD'NİN HAM PETROL ÜRETİMİNDE YÜKSELİŞ ÖNGÖRÜSÜ

Rapora göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 11 milyon 800 bin varil olması bekleniyor. Geçen yıl bu miktar, yaklaşık 11 milyon 190 bin varil olarak kayıtlara geçmişti. Üretimin 2023'te ise 2019'un rekor üretim seviyesi olan 12 milyon 300 bin varili aşarak 12 milyon 600 bin varile çıkabileceği hesaplanıyor.

OPEC'in günlük ham petrol üretiminin bu yılın ikinci yarısında ortalama 33 milyon 765 bin varil olacağı, yılın dördüncü çeyreğinde ise 34 milyon 410 varile ulaşacağı öngörülüyor. Yılın tamamında 34 milyon 110 bin varil, gelecek yıl ise 34 milyon 490 bin varil olacağı tahmin ediliyor. Yıl sonunda OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretiminin yaklaşık 65 milyon 980 bin varil olacağı, gelecek yıl ise 810 bin varil artarak 66 milyon 790 bin varile ulaşacağı öngörülüyor.

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KÜRESEL PETROL TALEBİNDE ARTIŞ TAHMİNİ

Küresel petrol arzının bu yıl günlük 100 milyon 90 bin varil olacağı, gelecek yıl ise 1 milyon 190 bin varil artışla yaklaşık 101 milyon 280 bin varil olacağı tahmin ediliyor. Küresel talebinin ise geçen yılın ağustos ayına göre günlük 1 milyon 600 bin varil artacağı, yılın tamamında ise 2 milyon 100 bin varil artarak 99 milyon 530 bin varile ulaşması bekleniyor. Gelecek yıl ise bu rakamın 101 milyon 500 bin varil olacağı tahmin ediliyor.


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Anahtar Kelimeler:
Petrol
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