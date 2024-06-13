FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Zirveler sonrası rüzgar terse döndü! İhtiyaç kredisinde bayram sürprizi! Bankalar frene bastı: Yüzde 4,5’in altında...

Zirveler sonrası rüzgar terse döndü! İhtiyaç kredisinde bayram sürprizi! Bankalar frene bastı: Yüzde 4,5’in altında...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
13.06.2024 09:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kredi çekecekler için bayram öncesi son dakika gelişmesi... Merkez Bankası'nın faiz artışı kararı sonrası zirveler görülen ihtiyaç kredi faizlerinde düşüşler sürüyor. Bankalarda ihtiyaç kredisi faizlerinde frene bastı. İhtiyaç kredilerinde faiz oranı yüzde 4,5’in altına indi. Faizlerde düşüş bayram sonrasında da devam eder mi? İşte detaylar...

Zirveler sonrası rüzgar terse döndü! İhtiyaç kredisinde bayram sürprizi! Bankalar frene bastı: Yüzde 4,5’in altında...

Merkez Bankası'nın kredilere yönelik yavaşlama adımları sürse de hem mevduat faizlerinde hem deihtiyaç kredisi faizlerinde gerileme devam ediyor. Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç kredi faizinde yüzde 5,5 seviyelerinden yüzde 4,49-4,15’lere gerileme kaydedildi. Bankacılık sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre kamu mevduat bankalarının faiz indirimi ihtiyaç kredisindeki paylarının gerilemesiyle ilgili.

iStock-1292784439

Ekonomim'de yer alan habere göre, bankacılık sektörü kaynakları uygulanan sıkı para politikasına uygun olmadığı düşünülen bu indirimlerin kurban bayramı öncesine yönelik olabileceğini faizlerde indirim trendinin başladığının söylemek için erken olduğunu vurguladı. Kaynaklar yaz aylarının oldukça sıkı geçeceğine işaret ederek sonbaharda trend değişiminin gözlenebileceğine de dikkat çekti.

P3

FAİZ ORANI DÜŞTÜ

Yerli özel bankalar mayısın son haftasında kamu mevduat bankaları ise bu hafta başında ihtiyaç kredi faizlerine yüzde 5,5 seviyelerinden yüzde 4,5’e çekti.

P5

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre geçen yıl mayıs sonunda kamu mevduat bankalarının toplam ihtiyaç kredileri içindeki oranı yüzde 26,4 seviyesindeydi. Bu yıl mayıs sonunda ise bu pay yüzde 21,1'e indi. Kamu mevduat bankalarının ihtiyaç kredisi içindeki payında 5.3 puanlık bir kayıp dikkat çekti.

P7

TL MEVDUAT FAİZLERİ DE DÜŞTÜ

Merkez Bankası'nın Mayıs Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yukarı yönelen TL mevduat faizleri de haftaya düşüşle başladı. Bankaların TL mevduat faizleri en yüksek yüzde 50’de oluşurken, düşük miktarlı tasarruflarda TL mevduat faizi yeniden yüzde 42-43 seviyelerine geriledi.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Ticaret Bakanlığı'ndan bazı uluslararası gözetim şirketleri için karar: Süreli olarak faaliyetten menettiTicaret Bakanlığı'ndan bazı uluslararası gözetim şirketleri için karar: Süreli olarak faaliyetten menetti
Asgari ücret, emekli zammı gündemdeyken Prof. Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken çıkış! 'Başlamalı... ' Asgari ücret, emekli zammı gündemdeyken Prof. Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken çıkış! 'Başlamalı... '
Anahtar Kelimeler:
ihtiyaç kredisi faiz mevduat
En Çok Okunan Haberler
Lise mezuniyetinde 'uygunsuz kıyafet' tartışması! Kız öğrenciler içeri alınmadı

Lise mezuniyetinde 'uygunsuz kıyafet' tartışması! Kız öğrenciler içeri alınmadı

Ödül töreninde gergin anlar! O sözlere ÇGHB ekibi tepkisiz kalamadı

Ödül töreninde gergin anlar! O sözlere ÇGHB ekibi tepkisiz kalamadı

Sıcak hava karpuzu yaktı, fiyatı da cepleri yakacak!

Sıcak hava karpuzu yaktı, fiyatı da cepleri yakacak!

Bayram öncesi akaryakıt fiyatları değişti, motorine zam geldi!

Bayram öncesi akaryakıt fiyatları değişti, motorine zam geldi!

Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Emekliye bayram ikramiyesi var ama...

Emekliye bayram ikramiyesi var ama...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler başladı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.