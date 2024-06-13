Zirveler sonrası rüzgar terse döndü! İhtiyaç kredisinde bayram sürprizi! Bankalar frene bastı: Yüzde 4,5’in altında...

Merkez Bankası'nın kredilere yönelik yavaşlama adımları sürse de hem mevduat faizlerinde hem deihtiyaç kredisi faizlerinde gerileme devam ediyor. Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç kredi faizinde yüzde 5,5 seviyelerinden yüzde 4,49-4,15’lere gerileme kaydedildi. Bankacılık sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre kamu mevduat bankalarının faiz indirimi ihtiyaç kredisindeki paylarının gerilemesiyle ilgili.

Ekonomim'de yer alan habere göre, bankacılık sektörü kaynakları uygulanan sıkı para politikasına uygun olmadığı düşünülen bu indirimlerin kurban bayramı öncesine yönelik olabileceğini faizlerde indirim trendinin başladığının söylemek için erken olduğunu vurguladı. Kaynaklar yaz aylarının oldukça sıkı geçeceğine işaret ederek sonbaharda trend değişiminin gözlenebileceğine de dikkat çekti.

FAİZ ORANI DÜŞTÜ

Yerli özel bankalar mayısın son haftasında kamu mevduat bankaları ise bu hafta başında ihtiyaç kredi faizlerine yüzde 5,5 seviyelerinden yüzde 4,5’e çekti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre geçen yıl mayıs sonunda kamu mevduat bankalarının toplam ihtiyaç kredileri içindeki oranı yüzde 26,4 seviyesindeydi. Bu yıl mayıs sonunda ise bu pay yüzde 21,1'e indi. Kamu mevduat bankalarının ihtiyaç kredisi içindeki payında 5.3 puanlık bir kayıp dikkat çekti.

TL MEVDUAT FAİZLERİ DE DÜŞTÜ

Merkez Bankası'nın Mayıs Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yukarı yönelen TL mevduat faizleri de haftaya düşüşle başladı. Bankaların TL mevduat faizleri en yüksek yüzde 50’de oluşurken, düşük miktarlı tasarruflarda TL mevduat faizi yeniden yüzde 42-43 seviyelerine geriledi.







