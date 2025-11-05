FİNANS

Zohran Mamdani'nin seçim zaferi! Hem solcu hem Müslüman... Dans edip rap yapıyordu, şimdi New York'u yönetecek: Kira, ücretsiz ulaşım ve asgari ücret seçim vaadiydi

Zohran Mamdani ismi tüm dünyanın gündemine oturdu. New York seçimi son dakika haberleriyle yakından takip edilirken, sonuçlar belli oldu. Hme Müslüman hem de sosyalist aday olarak dikkat çeken 34 yaşındaki Mamdani seçimi kazandı. 6 yıl önce kliplerde dans edip rap yapan Mamdani tüm dünyanın merak konusu oldu. Suriyeli sanatçı Rama Duwaji ile evli olan Mamdani'nin seçim vaatleri ise dikkat çekmişti: Kira artışlarını donduracak otobüsler ve okullar ücretsiz olacak, asgari ücret ise iki kat artacak

Devrim Karadağ

Zohran Mamdani New York'ta seçimi kazandı, tarihe geçti. Kentin ilk Müslüman belediye başkanı olan ve sosyalist kimliğiyle bilinen Mamadani seçim vaatleriyle de dikkat çekmişti. 34 yaşında olan aynı zamanda hem Müslüman hem solcu kimliğiyle bilinen Mamdani'nin seçim zaferi tüm dünyanın gündemine oturdu. ABD Başkanı Donald Tump'ın açıktan tehdidine rağmen yarışı önde bitiren Mamdani'nin kim olduğu, yaşamı, eşi, kariyeri ve seçim vaatleri merak konusu oldu. Peki, 6 yıl öncesine kadar kliplerde dans edip rap yapan ve şimdi, New York'u yönetecek olan Mamdani kimdir? İşte detaylar...

ZOHRAN MAMDANI: HİNT ASILLI MÜSLÜMAN

1991’de Uganda’da doğan Zohran Mamdani, Hint asıllı Müslüman bir Amerikalı. Hint asıllı Müslüman Amerikalı siyasetçi Zohran Mamdani, Demokratların geleceği olarak gösteriliyor.

Zohran Mamdani nin seçim zaferi! Hem solcu hem Müslüman... Dans edip rap yapıyordu, şimdi New York u yönetecek: Kira, ücretsiz ulaşım ve asgari ücret seçim vaadiydi 1

7 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye taşınan Mamdani, eğitimini New York'ta tamamladı. Filistin'e Adaleti Destekleyen Öğrenciler adlı bir topluluk kurdu.

ANNESİ FİLM YAPIMCISI, BABASI AKADEMİSYEN

Annesi Mira Nair, tanınmış bir Hint asıllı Amerikalı film yapımcısı; babası Mahmud Mamdani ise Hindistan doğumlu Ugandalı bir akademisyen. Anne ve babası da Harvard mezunu.

Zohran Mamdani nin seçim zaferi! Hem solcu hem Müslüman... Dans edip rap yapıyordu, şimdi New York u yönetecek: Kira, ücretsiz ulaşım ve asgari ücret seçim vaadiydi 2

MAMDANI'NİN EŞİ: SURİYELİ SANATÇI RAMA DUWAJİ

Suriyeli sanatçı Rama Duwaji ile evli olan Mamdani, siyasete atılmadan önce düşük gelirli ev sahipleri için konut danışmanlığı yaptı. 2017'de Amerika Demokratik Sosyalistleri'ne katılarak siyasete adım atmış oldu. 2020'de meclis üyesi seçildi.

Zohran Mamdani nin seçim zaferi! Hem solcu hem Müslüman... Dans edip rap yapıyordu, şimdi New York u yönetecek: Kira, ücretsiz ulaşım ve asgari ücret seçim vaadiydi 3

"KARİZMASI BÜYÜK CV'Sİ KÜÇÜK" DENİYORDU

Bazılarıysa onun siyasi arenada deneyimsizliğine işaret ederek "karizması büyük CV'si küçük" ifadesi kullanıyor. Genç ve deneyimsiz olmasına rağmen Mamdani neden seviliyor sorusu sıklikla Amerikan kamuoyunda dillendiriyor, tartışma programlarına konu oluyor.

Zohran Mamdani nin seçim zaferi! Hem solcu hem Müslüman... Dans edip rap yapıyordu, şimdi New York u yönetecek: Kira, ücretsiz ulaşım ve asgari ücret seçim vaadiydi 4

6 yıl önce kliplerde dans ediyordu

Siyasi stratejistler Mamdani'nin yükselişini sosyal medyayı aktif kullanmasına, genç yaşı nedeniyle gençlerde karşılık bulmasına ve tabandan gelen örgütlenmesiyle kitleleri harekete geçirmesine bağlıyor.

KENDİSİNİ 'SOSYALİST' OLARAK TANIMLIYOR

NTV'de yer alan habere göre; Demokratların geleceği olarak görülen Mamdani, kendini demokrat sosyalist olarak tanımlıyor.

TRUMP'IN TAM ZITTI

Savunduğu değerlere bakıldığında da ABD Başkanı Trump'ın tam tersi olduğu görülüyor. Mamdani; eşitlikçi, Filistin destekçisi, ırkçılık karşıtı bir profil olarak öne çıkıyor. Kampanyasında "zenginleri vergilendirin" sloganını kullandı.

Zohran Mamdani'nin hikayesi müzik sahnesinden siyaset sahnesine uzanan sıra dışı hikayesi, yalnızca ABD'nin değil dünya kamuoyunun da ilgisini cezbediyor.

KİRA ARTIŞLARINI DONDURACAK

Konut krizi, Mamdani'nin kampanyasının temel taşını oluşturuyor. Kirası sabitlenmiş 1 milyon daire için kira artışlarını dondurmayı, uygun fiyatlı konut sayısını artırmayı ve özel mülk sahiplerine yönelik denetimleri sıkılaştırmayı vaat ediyor.

Zohran Mamdani nin seçim zaferi! Hem solcu hem Müslüman... Dans edip rap yapıyordu, şimdi New York u yönetecek: Kira, ücretsiz ulaşım ve asgari ücret seçim vaadiydi 5

ÜCRETSİZ OTOBÜS VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

Ayrıca, şehrin her idari bölgesinde belediyeye ait mağazalar açmayı, otobüsleri ücretsiz hâle getirmeyi, beş yaşın altındaki tüm çocuklar için okul öncesi eğitimi ücretsiz yapmayı planlıyor.

ASGARİ ÜCRETİ İKİ KATINA ÇIKARTACAK

Mamdani asgari ücreti ise 16,50 dolardan 30 dolara çıkarmayı hedefliyor.

Mamdani, yılda 1 milyon dolardan fazla kazananlardan yüzde 2'lik sabit vergi almayı ve kurumlar vergisini artırmayı hedefliyor.

VAATLERİNİN MALİYETİ 7 MİLYAR DOLAR

The New York Times'ın hesaplamalarına göre, Mamdani'nin vaatlerinin yıllık maliyeti yaklaşık 7 milyar doları buluyor. Mamdani ise şirketlere ve varlıklı vatandaşlara yönelik vergi artışlarıyla şehir hazinesine yaklaşık 9 milyar dolar ek gelir sağlamayı öngörüyor. Mamdani'nin politikaları, özellikle iş dünyasından ve muhafazakâr çevrelerden tepki çekiyor.

Zohran Mamdani nin seçim zaferi! Hem solcu hem Müslüman... Dans edip rap yapıyordu, şimdi New York u yönetecek: Kira, ücretsiz ulaşım ve asgari ücret seçim vaadiydi 6

Yatırımcı Bill Ackman, X hesabından yaptığı paylaşımlardan birinde, Mamdani'nin "işletme karşıtı politikalarının ve yüksek kurumlar vergisinin New York'taki istihdamı bitireceğini ve şirketlerin kaçmasına neden olacağını" belirtti.

Bunun yanı sıra Mamdani'nin Filistin haklarını uzun süredir desteklemesi, İsrail lobisine yakın çevrelerde endişe yaratıyor.

Anahtar Kelimeler:
New York Zohran Mamdani
