Zorlu'nun tek finans şirketiydi! Kahramanmaraşlı tekstil devine satıldı, fiyatı öğrenildi

Zorlu Holding'in finans sektöründe faaliyet gösteren tek şirketi Kahramanmaraş'ta bulunan ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren Arsan Tekstil'e satıldı. Tekstil şirketi Zorlu Faktoring'in yüzde 92'lik hissesini 138 milyon liraya aldı.Arsan Tekstil konu ile ilgilin KAP'a açıklama yaptı.

Ezgi Sivritepe

Faaliyetine 2012 yılında İstanbul'da başlayan Zorlu Holding'in finans sektöründeki tek şirketi Zorlu Faktoring satışa çıktı. Şirketin yeni sahibi ise Kahramanmaraş'ta bulunan ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren Arsan Tekstil oldu.

18 MART TARİHİNDE KAP'A AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Bu yılın başında satış ile ilgili görüşmelerin yapıldığı duyurulmuştu. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş., 18 Mart'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, Zorlu Faktoring A.Ş.'nin sermayesinin yüzde 92'sine karşılık gelen kısmının Zorlu Holding'den satın alınmasına dair 'Hisse satın alma sözleşmesi' imzalandığını belirtmişti.

Arsan Tekstil, pay devrinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) onayı halinde yapılacağını kaydetmişti. Zorlu Faktoring'in devriyle ilgili sürecin tamamlandığı yine KAP'a yapılan açıklamayla duyuruldu.

138 MİLYON LİRAYA SATIN ALDI

Kahramanmaraş merkezli olan ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren Arsan Grup, Zorlu Faktoring'in 150 milyon lira olan nominal sermayesinin yüzde 92'sine karşılık gelen 138 milyon lira nominal kısmının satın alındığını ve işlemin bugün tamamlandığını kaydetti.

Arsan Tekstil'den KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun ("Kanun") 11. Maddesi ile "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'in ("Yönetmelik") 8. maddesi uyarınca, "Zorlu Faktoring Anonim Şirketi" unvanlı faktoring şirketinin 150.000.000 TL olan nominal sermayesinin % 92'sine karşılık gelen 138.000.000 TL nominal kısmının şirketimiz tarafından Zorlu Holding A.Ş. ‘den satın alınmasına ve payların şirketimize devrine ilişkin işlemler 17.09.2025 (bugün) tarihi itibarıyla tamamlanmıştır."

Anahtar Kelimeler:
KAP Zorlu Holding satış
