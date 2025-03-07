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Zorunlu deprem sigortasında tarife değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı, talimat değişti...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.03.2025 08:33
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Resmi Gazete'de zorunlu deprem sigortası ve talimat tebliğinde değişiklik yapıldığı belirtildi. Buna göre, zorunlu deprem sigortası asgari prim tutarlarında fiyatlar değişti. İşte detaylar...

Zorunlu deprem sigortasında tarife değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı, talimat değişti...

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun zorunlu deprem sigortası tarife ve talimat tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, asgari prim tutarları değişti.

Daha önceki tebliğde yer alan 75 TL, 65 TL, 55 TL, 45 TL ve 35 TL zorunlu deprem sigortası asgari pirim tutarları "1.441 TL, 1.283 TL, 1.092 TL, 1.024 TL, 765 TL, 546 TL ve 371 TL’den az olamaz” şeklinde değiştirildi.

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HER AY TÜİK VERİLERİNE GÖRE ARTACAK

Ayrıca, tebliğde yer alan maktu tutarlar, her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bir önceki ay açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin aylık değişim oranı esas alınmak suretiyle artırılarak uygulanacak.

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Açıklanan oranın sıfırın altında olması durumunda, söz konusu oran sıfır olarak alınacak. Hesaplamalar sonucunda bulunacak tutarlarda küsurat çıktığında, küsurat tama iblağ edilecek.

Yapılara göre tarife değişikliği tablosu Resmi Gazete’nin yayımlanan bugünkü sayısında yer aldı.

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deprem resmi gazete sigorta
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