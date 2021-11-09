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Zorunlu karşılık oranı nedir? Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik!

09.11.2021 01:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son gelişmelere göre Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı. Buna göre döviz cinsi mevduat için zorunlu karşılık oranı 200 baz puan artırıldı. Peki Zorunlu karşılık oranı nedir? İşte detaylar...

Zorunlu karşılık oranı nedir? Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik!

Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Yeni karara göre döviz cinsi mevduat için zorunlu karşılık oranı 200 baz puan artırılmış oldu. Gelişme sonrası zorunlu karşılık oranının ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki zorunlu karşılık oranı nedir?

ZORUNLU KARŞILIK ORANI NEDİR?

Zorunlu karşılık, zorunlu karşılık oranı veyamunzam karşılık; mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranı olarak bilinmektedir ve bu oran Merkez Bankası tarafından kararlaştırılmaktadır.

Daha önceleri iflas riskine karşı koruma sağlanması amacıyla çıkarılan bu kural, şimdilerde daha çok bir piyasa likiditesi kontrol aracı olarak kullanılmaktadır. Mevduatın vadesine göre yerli ve yabancı para cinsinden ayrı oranlar dahilinde toplanmaktadır.

TCMB'DEN ZORUNLU KARŞILIK DEĞİŞİKLİĞİ

TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'inde yapmış olduğu değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Değişikliğe göre, döviz cinsinden mevduat ve katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırıldı. Ayrıca Türk Lirası zorunlu karşılıklarının standart altın cinsinden tesis edilmesi imkanı üst limiti de yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
döviz TCMB
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