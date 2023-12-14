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Zorunlu trafik sigortası için yeni karar! Asgari ücrete bağlandı: 2024’ün ilk 4 ayı için yüzde 2’den 5’e yükseltildi

14.12.2023 07:14 | Son Güncelleme:
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22 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortası azami prim tutarı için yeni bir karar alındı. Resmi Gazete’den yayımlanan karara göre zorunlu trafik sigortasında azami prim artırım tutarı 2024’ün ilk 4 ayı için yüzde 5 olarak belirlendi. Mayıs ayından itibaren prim artış ücretinin yüzde 45'i as’ari ücrete bağlı olarak hesaplanacak.

Zorunlu trafik sigortası için yeni karar! Asgari ücrete bağlandı: 2024’ün ilk 4 ayı için yüzde 2’den 5’e yükseltildi

Resmi Gazete'de yayımlanan karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı 2024’ün ilk 4 ayı için yüzde 5’e yükseltildi.

Trafik sigortası azami primi Mayıs 2024’ten itibaren hasar maliyet endeksine göre belirlenecek.

Zorunlu trafik sigortasında azami prim artırım tutarı Mayıs ayında yüzde 2 olarak belirlenmişti.

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YÜZDE 45'İ ASGARİ ÜCRETE GÖRE ARTACAK

Yapılan açıklamada hasar maliyeti endeksi ise yüzde 45 ağırlık ile asgari ücret artış oranı, yüzde 30 ağırlık ile TÜİK tarafından açıklanan ulaştırma araçlarının yedek parça ve aksesuarları fiyat artış oranı, yüzde 15 ağırlık ile motorlu araçlar fiyat artış oranı ve yüzde 10 ağırlık ile ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı fiyat artış oranı dikkate alınarak hesaplanacak.

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ENDEKS NASIL HESAPLANACAK?

Resmi Gazete'de yer alan açıklamada, "Trafik sigortası tavan fiyatının 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları için aylık yüzde 5 olarak, 2024 yılı Mayıs ayından itibaren hasar maliyet endeksine göre her ay bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden hesaplanacaktır" denildi. Açıklamada hasar maliyet endeksi hesaplaması şöyle tarif edildi: "Yüzde 45 ağırlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan asgari ücret artış oranı, yüzde 30 ağırlık ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan harcama endeksi - kişisel ulaştırma araçlarının yedek parça ve aksesuarları fiyat artış oranı, yüzde 15 ağırlık ile TÜİK tarafından açıklanan harcama endeksi - motorlu araçlar fiyat artış oranı ve yüzde 10 ağırlık ile TÜİK tarafından açıklanan harcama endeksi - kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı fiyat artış oranı dikkate alınır” ifadeleri yer alıyor.

Kurul, hasar maliyet endeksi üzerinde izleme ve düzeltme faktörü belirlemeye, hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları için belirlenen artış oranı ile 2024 yılı Mayıs ayından itibaren endeks ile belirlenecek oranı sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar artırarak uygulamaya yetkili olacak.


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Anahtar Kelimeler:
Zorunlu trafik sigortası
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