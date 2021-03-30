Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında kim diskalifiye olacak? Fragmanda şoke eden diskalifiye

Zuhal Topal’la sofrada programında dün yaşanan diskalifiye krizi olay yarattı. Haftanın ilk gününde yarışan kaynana Fatma Albayrak’ın hareketleri ve söylemleri Zuhal Topal’ın yarışmacıyı diskalifiye etmesine neden oldu. Daha önce Zuhal Topal, yarışmada argo kullanan bir başka yarışmacıyı da diskalifiye ederek gündeme gelmişti.

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA KİM NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Dün ekrana gelen Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında diskalifiye krizi yaşandı. Zuhal Topal, haftanın ilk gününde yarışan Kaynana Fatma Albayrak hanımın davranış ve hareketleri nedeniyle haddini aştığını belirterek, ilk günden yarışmacıyı diskalifiye etti. Fox TV kanalında sevilerek takip edilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Sofrada takipçileri bir anda diskalifiye kararı ile şoke oldu.

Zuhal Topal, daha önce yarışmada argo veya küfürlü sözler kullandığı gerekçesiyle bir başka yarışmacıyı daha diskalifiye etmişti. Televizyon ekranlarında on binlerce insan tarafından seyredilen Zuhal Topal’la Sofrada yarışmacısı kaynana Fatma Albayrak’ın küfür veya hakaret gerekçesiyle yarışmadan elendiği düşünülmektedir.