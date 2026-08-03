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17 elektrik santraline 1 milyar TL ödeme yapılacak

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 17 elektrik üretim santraline haziran ayı için 1 milyar 10 milyon lira kapasite ödemesi yapacak.

17 elektrik santraline 1 milyar TL ödeme yapılacak
Begüm Özkaynak

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, bu mekanizma kapsamında doğal gaz yakıtlı 17 elektrik üretim santraline haziran ayı için toplam 1 milyar 10 milyon lira ödenecek.

Kapasite mekanizması çerçevesinde en yüksek ödeme 10 santrale, santral başına 70 milyon 700 bin lira olarak yapılacak. En düşük ödeme ise 1 milyon 705 bin 109 lira 92 kuruş olacak.

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor.

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