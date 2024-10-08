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  4. 2024'ün ilk 9 ayında 1 milyondan fazla kişi iş buldu! Bakan Işıkhan duyurdu: "Yüzde 20 artış kaydettik"

2024'ün ilk 9 ayında 1 milyondan fazla kişi iş buldu! Bakan Işıkhan duyurdu: "Yüzde 20 artış kaydettik"

08.10.2024 14:26
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İŞKUR 2024 Ocak -Eylül dönemindeKİ, "Eylül ayı İstatistik Bülteni"ni yayımladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Işıkhan, "Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 artış kaydettik" şeklinde konuştu.

2024'ün ilk 9 ayında 1 milyondan fazla kişi iş buldu! Bakan Işıkhan duyurdu: "Yüzde 20 artış kaydettik"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR’un hazırladığı ve 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde hizmetlerine ilişkin verileri içeren ‘Eylül ayı İstatistik Bülteni’ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Verilere göre 1 milyon 80 bin 189 vatandaşın işe yerleştirildiğini kaydeden Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“2024 yılı Ocak-Eylül ayları arasında; 1 milyon 80 bin 189 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. Bu oranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 artış kaydettik. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 2 milyon 357 bin 617 bireysel görüşme gerçekleştirdik. 608 bin 766 iş yeri ziyareti yaptık. Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR aracılığıyla iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

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(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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