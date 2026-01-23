FİNANS

30 binden fazla firma kepenk indirdi!

Kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,5 azalışla 113 bin 779'a gerilerken, kapanan şirket sayısı yüzde 5,9 artışla 33 bin 270'e yükseldi. Türkiye'de geçen yıl 115 bin 627 şirket ve kooperatif kuruldu. İşte detaylar...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Aralık 2025 ve geçen yıla ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Aralık 2025'te kurulan şirket sayısı 2024'ün aynı ayına göre yüzde 1,1 artarak 12 bin 795 oldu. Kapanan şirket sayısı ise bu dönemde yüzde 3,6 azalışla 7 bin 283'e geriledi.

KURULAN ŞİRKET SAYISI AZALDI

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,5 azalışla 115 bin 463'ten 113 bin 779'a düştü. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 5,9 artışla 31 bin 416'dan 33 bin 270'e çıktı.

Geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 34,7, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 44,4, kooperatif sayısı yüzde 18,6 artış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 193,6, kooperatif sayısı yüzde 284,9, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 103,4 arttı.
Kurulan şirket sayısı geçen ay bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,5 artarken, kooperatif sayısı yüzde 11,7 azaldı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 3,6, kooperatif sayısı yüzde 2,3, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,1 geriledi.
TÜM ŞEHİRLERDE ŞİRKET KURULDU

Aralık 2025'te tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Söz konusu ayda kurulan 12 bin 961 şirket ve kooperatifin yüzde 87,5'i limitet şirket, yüzde 11,2'si anonim şirket, yüzde 1,3'ü kooperatiflerden oluştu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,5'i İstanbul, yüzde 11,1'i Ankara ve yüzde 5,7'si İzmir'de kuruldu.

Geçen yıl 115 bin 627 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşti. Bu dönemde kurulan 101 bin 319 limitet şirket, toplam sermayenin yüzde 62,5'ini, 12 bin 449 anonim şirket ise yüzde 37,5'ini oluşturdu. Aralık 2025'te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı bir önceki aya göre yüzde 21 arttı.

Aynı ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin 4 bin 353'ü ticaret, 1966'sı inşaat ve 1594'ü imalat sektöründe yer aldı.
Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 877'si inşaat, 602'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 143'ü imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.
HANGİ ŞİRKETLER KAPANDI?

Geçen ay kapanan şirket ve kooperatiflerden 2 bin 508'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 1087'sinin imalat ve 689'unun inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği kayıtlara geçti.

Bu dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1003'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 486'sının inşaat, 264'ünün imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Aralık 2025'te 166 kooperatif kuruldu. Bunların 114'ü konut yapı, 26'sı işletme, 9'u ise motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak işbaşı yaptı.
YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan 787 yabancı ortak sermayeli şirketten 22'si Almanya ve 21'i İran ortaklı olarak faaliyete başladı.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 98'inin anonim, 689'unun limitet şirket statüsünde faaliyet gösterdiği görüldü.

Geçen yıl söz konusu şirketlerin 1052'si uzmanlaşmamış toptan ticaret, 410'u ikamet amaçlı olan ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 347'si işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 64,7'sini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

