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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
20.06.2024 17:29
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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Haziran ile biten haftada 238 bine gerilemesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi azalarak 238 bine indi.

Bu dönemdeki düşüşe karşın Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek ikinci seviyesini kaydeden işsizlik maaşı başvurularına dair piyasa beklentisi, başvuru sayısının 235 bin olacağı yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi ise 242 binden 243 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 5 bin 500 artışla 232 bin 750'ye çıktı.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı da 8 Haziran ile biten haftada 15 bin kişi artarak 1 milyon 828 bine yükseldi.

(AA)

Express


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Anahtar Kelimeler:
işsizlik abd
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