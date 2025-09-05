FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler

ABD'li dev banka Türkiye için rapor yayımladı! Beklentileri tamamen değişti, gözler 11 Eylül'de...

Ağustos enflasyonu beklenenin üstünde gelmesinin ardından ABD'li yatırım bankası 11 Eylül'de açıklanacak olan faiz kararı ile ilgili tahminini değiştirdi. Dev bankanın Türkiye raporunda, "TCMB’nin, önceki toplantıya kıyasla daha sınırlı bir faiz indirimi gerçekleştirmesini bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

ABD'li dev banka Türkiye için rapor yayımladı! Beklentileri tamamen değişti, gözler 11 Eylül'de...
Ezgi Sivritepe

3 Eylül Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos enflasyonunu açıkladı. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi dikkat çekti. Verinin ardından gözler Merkez Bankası'nın 11 Eylül tarihinde açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

ABD li dev banka Türkiye için rapor yayımladı! Beklentileri tamamen değişti, gözler 11 Eylül de... 1

BEKLENTİSİNİ DEĞİŞTİRDİ!

ABD'li yatırım bankaının Türkiye raporunda faiz tahminini revize etti. Buna göre, 350 baz puanlık indirim bekleyen banka, bu beklentisini 200 baz puana indirdi. Banka, bu değişikliğin gerekçesi olarak yılın ikinci çeyreğinde açıklanan ve öngörülerin üzerinde gelen büyüme rakamlarını ve ağustos ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyonu gösterdi.

ABD li dev banka Türkiye için rapor yayımladı! Beklentileri tamamen değişti, gözler 11 Eylül de... 2

"SINIRLI BİR FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYORUZ"

Goldman Sachs raporunda “İkinci çeyrek GSYH büyümesi, iç talepteki zayıflığa rağmen öngörülerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Bunun yanında, Ağustos ayı enflasyonu da beklentileri aştı. Bu nedenle TCMB’nin, önceki toplantıya kıyasla daha sınırlı bir faiz indirimi gerçekleştirmesini bekliyoruz” denildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vergi memuru ‘bilgisayarın ekranını paylaştı’ sosyal medya karıştı!Vergi memuru ‘bilgisayarın ekranını paylaştı’ sosyal medya karıştı!
Eylül ayı ödemeleri hesaplara yatırılıyor!Eylül ayı ödemeleri hesaplara yatırılıyor!

Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Goldman Sachs tüik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ersel Yıldırım ilk kez açıkladı: "Kılıçdaroğlu yerine Hikmet Çetin..."

Ersel Yıldırım ilk kez açıkladı: "Kılıçdaroğlu yerine Hikmet Çetin..."

12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor

12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor

ABD'li dev banka Türkiye için rapor yayımladı!

ABD'li dev banka Türkiye için rapor yayımladı!

Evlenenlere çocuk sahibi olanlara maddi destek

Evlenenlere çocuk sahibi olanlara maddi destek

Banka müşterilerine mesaj geldi! Milyonlarca kişinin IBAN numarası değişecek

Banka müşterilerine mesaj geldi! Milyonlarca kişinin IBAN numarası değişecek

5 ülkede hizmet veren Maydonoz Döner satışa çıkıyor!

5 ülkede hizmet veren Maydonoz Döner satışa çıkıyor!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.