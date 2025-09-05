ABD'li dev banka Türkiye için rapor yayımladı! Beklentileri tamamen değişti, gözler 11 Eylül'de...

3 Eylül Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos enflasyonunu açıkladı. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi dikkat çekti. Verinin ardından gözler Merkez Bankası'nın 11 Eylül tarihinde açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

BEKLENTİSİNİ DEĞİŞTİRDİ!

ABD'li yatırım bankaının Türkiye raporunda faiz tahminini revize etti. Buna göre, 350 baz puanlık indirim bekleyen banka, bu beklentisini 200 baz puana indirdi. Banka, bu değişikliğin gerekçesi olarak yılın ikinci çeyreğinde açıklanan ve öngörülerin üzerinde gelen büyüme rakamlarını ve ağustos ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyonu gösterdi.

"SINIRLI BİR FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYORUZ"

Goldman Sachs raporunda “İkinci çeyrek GSYH büyümesi, iç talepteki zayıflığa rağmen öngörülerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Bunun yanında, Ağustos ayı enflasyonu da beklentileri aştı. Bu nedenle TCMB’nin, önceki toplantıya kıyasla daha sınırlı bir faiz indirimi gerçekleştirmesini bekliyoruz” denildi.