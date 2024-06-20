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ABD'nin cari açığı yılın ilk çeyreğinde arttı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
20.06.2024 16:36
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ABD'de cari işlemler açığı, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,2 artarak 237,6 milyar dolara çıktı. Bu dönemde cari açığa ilişkin piyasa beklentisi, 207 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'nin cari açığı yılın ilk çeyreğinde arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 7,2 artışla 237,6 milyar dolara yükseldi.

ABD'de geçen yılın son çeyreğine ait cari açık verisi ise 194,8 milyar dolardan 221,8 milyar dolara revize edildi. Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı ise yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,4 olarak hesaplandı.

Söz konusu oran, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3,2 seviyesindeydi.

(AA)

Express


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Cari açık abd
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