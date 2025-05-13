ABD Nisan ayı enflasyon verisi açıklandı!

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı. Piyasa beklentisi, bir önceki ay yüzde 2,4 olan enflasyon artış hızının aynı kalacağı yönündeydi.

Aylık bazda ise, tüketici fiyatları yüzde 0,2 yukarı geldi. Piyasalar bir önceki ay yüzde 0,1 gerileyen fiyatlarda, yüzde 0,3 artış olacağını öngörüyorlardı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON NE OLDU?

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,8 olarak geldi. Analistler çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,8 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 0,7 artarken, yıllık yüzde 3,7 azaldı, gıda fiyatları aylık yüzde 0,1 geriledi, yıllık yüzde 2,8 arttı.

Reel ortalama haftalık kazançlar aynı ayda yüzde 0,1 düşüş gösterdi.