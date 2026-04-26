Avrupa'da akaryakıt fiyatları düşmüyor! Artış yüzde 12'ye ulaştı

ABD ve İsrail’in 28 Şubat 2026’da İran’a yönelik düzenlediği saldırıların ardından Avrupa genelinde akaryakıt fiyatları sert yükseldi. 8 Nisan’da ilan edilen ateşkese rağmen fiyatlar tam olarak gerilemezken, kıta genelinde kriz öncesi seviyelerin üzerinde kalmaya devam ediyor.

BENZİN FİYATLARI YÜZDE 12 ARTTI

Avrupa Komisyonu’nun Haftalık Petrol Bülteni verilerine göre, 23 Şubat ile 20 Nisan 2026 tarihleri arasında AB genelinde benzin (Euro-super 95) fiyatı litre başına 1,64 eurodan 1,83 euroya yükseldi. Bu artış yüzde 12 olarak kaydedildi.

Belçika, Çekya ve Bulgaristan’da artış yüzde 22 ile en yüksek seviyede gerçekleşirken, Fransa yüzde 18, Almanya yüzde 15 artış gördü. İtalya’da artış yüzde 7, İspanya’da ise yüzde 3 ile sınırlı kaldı. Malta’da benzin fiyatları değişmedi.

MOTORİNDE ARTIŞ DAHA SERT

Motorin fiyatlarındaki yükseliş benzin fiyatlarını geride bıraktı. AB genelinde motorin fiyatı litre başına 1,59 eurodan 2,01 euroya çıkarak yüzde 26 arttı.

Bulgaristan yüzde 43 ile en sert artışı yaşarken, Fransa yüzde 36, Estonya yüzde 35 ve Belçika yüzde 33 artış kaydetti. İspanya’da motorin fiyatı yüzde 27 artarken, İtalya yüzde 24 ve Almanya yüzde 23 yükseliş gördü.

AVRUPA’DA EN PAHALI VE EN UCUZ ÜLKELER

20 Nisan itibarıyla Avrupa’da en pahalı benzin litre fiyatı 2,28 euro ile Hollanda’da görülürken, Danimarka (2,22 euro), Almanya (2,11 euro), Yunanistan (2,03 euro) ve Fransa (2,02 euro) da 2 euronun üzerinde yer aldı.

En ucuz benzin ise Malta’da 1,34 eurodan satılırken, Polonya 1,41 euro ve Bulgaristan 1,47 euro ile düşük fiyatlı ülkeler arasında yer aldı.

Motorinde ise en yüksek fiyat litre başına 2,30 euro ile yine Hollanda’da kaydedildi. Finlandiya, Fransa, Danimarka ve Belçika en pahalı ülkeler arasında yer aldı. Malta ise 1,21 euro ile en düşük fiyatı sundu.

VERGİLER DE FİYATLARDA BELİRLEYİCİ

Eurostat verilerine göre Avrupa’da akaryakıt fiyatlarının önemli bir kısmını vergiler oluşturuyor. Bu durum, fiyatların küresel gelişmelere karşı daha hassas hale gelmesine neden oluyor.