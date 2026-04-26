FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler

Avrupa'da akaryakıt fiyatları düşmüyor! Artış yüzde 12'ye ulaştı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Avrupa’da akaryakıt fiyatları ortalama yüzde 12 arttı. Ateşkese rağmen fiyatlar hala kriz öncesi seviyelerin üzerinde.

Begüm Özkaynak
ABD ve İsrail’in 28 Şubat 2026’da İran’a yönelik düzenlediği saldırıların ardından Avrupa genelinde akaryakıt fiyatları sert yükseldi. 8 Nisan’da ilan edilen ateşkese rağmen fiyatlar tam olarak gerilemezken, kıta genelinde kriz öncesi seviyelerin üzerinde kalmaya devam ediyor.

BENZİN FİYATLARI YÜZDE 12 ARTTI

Avrupa Komisyonu’nun Haftalık Petrol Bülteni verilerine göre, 23 Şubat ile 20 Nisan 2026 tarihleri arasında AB genelinde benzin (Euro-super 95) fiyatı litre başına 1,64 eurodan 1,83 euroya yükseldi. Bu artış yüzde 12 olarak kaydedildi.

Belçika, Çekya ve Bulgaristan’da artış yüzde 22 ile en yüksek seviyede gerçekleşirken, Fransa yüzde 18, Almanya yüzde 15 artış gördü. İtalya’da artış yüzde 7, İspanya’da ise yüzde 3 ile sınırlı kaldı. Malta’da benzin fiyatları değişmedi.

MOTORİNDE ARTIŞ DAHA SERT

Motorin fiyatlarındaki yükseliş benzin fiyatlarını geride bıraktı. AB genelinde motorin fiyatı litre başına 1,59 eurodan 2,01 euroya çıkarak yüzde 26 arttı.

Bulgaristan yüzde 43 ile en sert artışı yaşarken, Fransa yüzde 36, Estonya yüzde 35 ve Belçika yüzde 33 artış kaydetti. İspanya’da motorin fiyatı yüzde 27 artarken, İtalya yüzde 24 ve Almanya yüzde 23 yükseliş gördü.

AVRUPA’DA EN PAHALI VE EN UCUZ ÜLKELER

20 Nisan itibarıyla Avrupa’da en pahalı benzin litre fiyatı 2,28 euro ile Hollanda’da görülürken, Danimarka (2,22 euro), Almanya (2,11 euro), Yunanistan (2,03 euro) ve Fransa (2,02 euro) da 2 euronun üzerinde yer aldı.

En ucuz benzin ise Malta’da 1,34 eurodan satılırken, Polonya 1,41 euro ve Bulgaristan 1,47 euro ile düşük fiyatlı ülkeler arasında yer aldı.

Motorinde ise en yüksek fiyat litre başına 2,30 euro ile yine Hollanda’da kaydedildi. Finlandiya, Fransa, Danimarka ve Belçika en pahalı ülkeler arasında yer aldı. Malta ise 1,21 euro ile en düşük fiyatı sundu.

VERGİLER DE FİYATLARDA BELİRLEYİCİ

Eurostat verilerine göre Avrupa’da akaryakıt fiyatlarının önemli bir kısmını vergiler oluşturuyor. Bu durum, fiyatların küresel gelişmelere karşı daha hassas hale gelmesine neden oluyor.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
69.32
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.75
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.11
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
56.04
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.44
Gazyağı
84.16
Anahtar Kelimeler:
İran Avrupa savaş abd akaryakıt fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.