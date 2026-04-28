Avrupa'da enflasyon korkusu büyüyor! ECB verileri alarm verdi

ECB anketi alarm verdi! 12 aylık enflasyon beklentisi yüzde 2,5'ten yüzde 4'e çıktı, büyüme tahmini negatife döndü. Gözler faiz kararında.

ECB, mart ayına ilişkin yaklaşık 19 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, tüketicilerin şubatta yüzde 2,5 olan gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi martta yüzde 4'e yükseldi. Tüketicilerin orta vadeli (3 yıllık) enflasyon beklentisi de yüzde 2,5’ten yüzde 3’e çıktı.

Söz konusu yükselişte, Orta Doğu'da 28 Şubat'ta başlayan çatışmaların ardından enerji maliyetlerinde yaşanan keskin artış belirleyici oldu.

Gelecek 12 aya ilişkin ekonomik büyüme beklentisi, şubattaki eksi yüzde 0,9 seviyesinden martta eksi yüzde 2,1'e gerileyerek daha negatif bir seyir izledi. 12 ay sonrası için beklenen işsizlik oranı yüzde 10,8’den yüzde 11,3’e yükseldi.

Tüketicilerin gelecek 12 aydaki harcama artışı beklentisi yüzde 4,1 ile Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Yükselen enflasyon tehdidi ile savaşın tetiklediği ekonomik riskler arasında kalan ECB'nin perşembe günü yapacağı Yönetim Konseyi toplantısında faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.

Ancak uzmanlar, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların, haziran ayında olası bir faiz artışına dair kritik sinyaller içerebileceğine dikkati çekiyor.

ECB TÜKETİCİ BEKLENTİLERİ ANKETİ, AYLIK OLARAK YAYINLANIYOR

Anket, Avro Bölgesi gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 85'ini temsil eden Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Belçika'dan yaklaşık 19 bin kişiyle görüşülerek yapılıyor.

Enflasyon beklentileri, ECB'nin para politikası rotasını belirlemede kritik bir gösterge olarak kabul ediliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Avro Bölgesi
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

