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Bakan Bolat duyurdu: Kasım ayında ihracat azaldı, ithalat arttı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
02.12.2024 12:03
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasımda ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 oranında sınırlı azalışla 22,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktardı. Ayrıca, ithalat ise kasım ayında yüzde 2,4 artışla 29,6 milyar dolar oldu.

Bakan Bolat duyurdu: Kasım ayında ihracat azaldı, ithalat arttı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ihracatın kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre 3,1 düşüşle 22,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bakan Bolat, ihracattaki düşüşün, enerji ürünleri ve altın ihracatındaki azalıştan kaynaklandığını söyledi. Bolat, "İşlenmemiş altın ihracatımız kasımda yüzde 62 azaldı. Euro/dolar paritesindeki gerileme ikinci faktör" dedi.

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TRUMP SONRASI DOLAR YÜKSELDİ

Trump'ın seçimi kazanması sonrası doların yükseldiğine işaret eden Bolat, 17 Kasım'da yeni bilgisayarlı transit sistem Faz 5'te geçiş olduğunu hatırlattı. Köklü yapısal değişikliklerin 500-600 milyon dolarlık bir kayba neden olduğunu belirtti.

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İTHALAT KASIM AYINDA ARTTI

İthalat ise kasım ayında yüzde 2,4 artışla 29,6 milyar dolar oldu. Ocak-kasım döneminde ihracat yüzde 2,5 artışla 238,5 milyar dolara ulaştı. İthalat yüzde 6,4 azalışla 311,7 milyar dolara geriledi. 11 ayda dış ticaret açığı yüzde 27 azalarak 73,2 milyar dolar oldu.

Son bir yılda ihracat yüzde 2,3 artıyla 261,4 milyar dolar, ithalat yüzde 6,8 azalışla 340,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı İhracat İthalat ömer bolat
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