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Bakan Bolat Şubat ayı ihracat rakamlarını duyurdu, 'Yüzde 1,5 azalış ile...'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
04.03.2025 11:45
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da Şubat ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat'ın açıklamasına göre, "Şubat'ta ihracat yüzde 1,5 azalışla 20,8 milyar dolar olarak gerçekleşti" sözlerini kullandı. İşte detaylar...

Bakan Bolat Şubat ayı ihracat rakamlarını duyurdu, 'Yüzde 1,5 azalış ile...'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat dış ticaret verilerini kamuoyu ile paylaştı. Ankara'dan yaptığı açıklamalarda önemli açıklamalarda bulunan Bolat, işsizlik oranının yüzde 8,4'e gerilediğini kaydetti. Bolat, bu oranın 2013 yılından beri en düşük seviyede olduğunu ifade ederek şu sözleri sarf etti:
"Son 21 aydır işsizlik oranı tek haneli rakamda kalmaya devam etmiştir. Toplam istihdam 32.5 milyona yükselmiştir"

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SON 20 AYIN EN DÜŞÜK RAKAMI

Enflasyonun yüzde 40'ın altına düştüğünü hatırlatan Bolat şu cümleleri kurdu:

"Yüzde 40’ın altına enflasyonu tekrar getirdik. Son 20 ayın en düşük rakamı TÜFE’de yüzde 39.05 ile sağlandı. Burada özellikle başta gıda ürünleri, alkolsüz içecekler sektörü olmak üzere yapılan yoğun denetimler neticesinde son 3 yılın en düşük gıda enflasyon oranı gerçekleşmiştir.

ABD TARİFELERİ HAKKINDA

Bugün ABD yönetimi Çin’e yönelik uyguladığı ilave gümrük vergisini yüzde 20’ye çıkarma kararı aldı. Bunun yanında AB’ye yönelik çelik ve alüminyum ürünlerine yüzde 25 ilave gümrük vergisi kararı almıştı. Bugünden itibaren Kanada ve Meksika’ya yönelik yüzde 25 tüm ürünlerde ilave gümrük vergisi kararı alındı. Bunlar ticaret savaşlarını tetikleyen önemli kararlar.

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ŞUBAT AYI İHRACATI BELLİ OLDU

2025 yılı Şubat ayını geride bıraktık. Türkiye’nin 2025 yılı Şubat ayı ihracatı 20 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıl şubat ayı 29 çekmişti, bu yıl 28 günlük bir şubat ayımız var.

Bizim bir perşembe günü iş kaybımız olarak 900 milyon dolar eksi ile şubat ayına ekside başlamıştık. Geçen yıl 21 milyar 91 milyon dolar olduğunu düşündüğümüzde bizim 314 milyon dolarlık şubat ayında bir azalmamız söz konusu oldu bu da yüzde 1.5’e tekabül ediyor.

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TAKVİM ETKİSİNİN AVANTAJI

Bu tür takvim etkileri her dönem olabiliyor. İşte geçen yıl mart ayında bayram yoktu bu yıl Mart ayının 4 günü bayram tatiline giriyor. Yine takvim etkisi ile mart ayında da zorluk yaşayacağız. Nisan ayında geçen sene 4 gün bayram tatili vardı bu sene nisan ayında bayram tatili olmayacak bu da takvim etkisi olarak bizim için avantaj sağlayacak.

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ŞUBAT AYI İTHALATINI AÇIKLADI

2025 yılı Şubat ayı ithalatı 28 milyar 900 milyon dolar oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre baktığımızda 1 milyar dolarlık artış var. Yani yüzde 3.8’lik bir artış gerçekleşmiş oluyor.

Doğal gaz ithalatımız ilk 2 ayda 1 milyar 550 milyon dolar arttı. İkincisi altın ithalatımızda artış var yaklaşık 1 milyar dolar civarında.

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‘DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ 8.2 MİLYAR DOLAR OLDU’

Dış ticaret açığımız şubat ayında 8.2 milyar dolar oldu. Burada yüzde 20.5’lik artış var. Sebebi doğal gaz ve altındaki artış. Altın ve doğalgazı çıkardığımızda dış ticaret açığımızda azalma söz konusu.

21 ayın 13’ünde ihracatımızı artırıp rekor kırdığımız gibi 21 ayın 13’ünde dış ticaret açığımızı azalttık."

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Anahtar Kelimeler:
İhracat İthalat
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