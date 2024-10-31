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Bakan Ersoy duyurdu: 'Yıl sonu ziyaretçi hedefimizi 61 milyona çıkardık'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
31.10.2024 10:33
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, üçüncü çeyrek turizm verilerini açıkladı. Ersoy verileri açıkladıktan sonra, "yıl sonu ziyaretçi hedefimizi 61 milyon olarak yukarı yönlü revize ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Ersoy duyurdu: 'Yıl sonu ziyaretçi hedefimizi 61 milyona çıkardık'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy, üçüncü çeyrek turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy, ayrıca yılın ilk 9 ayında ortalama kalış süresinin 10,6 geceleme olduğunu, kişi başı gecelik harcamanın da ilk 9 ayda 107 dolara ulaştığını açıkladı. 2023 yılında bu rakam ilk 9 ay için 101 dolardı.

AYNI DÖNEME GÖRE ARTTI!

TÜİK verilerine göre, Turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 artarak 23 milyar 219 milyon 751 bin dolar oldu.

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Turizm gelirinin yüzde 14,7'si Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 15 milyar 77 milyon 957 bin dolarını kişisel harcamalar, 8 milyar 141 milyon 794 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

ZİYARETÇİ SAYISI ARTTI

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,5 artarak 23 milyon 206 bin 579 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 12,2'sini 2 milyon 835 bin 74 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

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Bu çeyrekte Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 95 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 62 dolar oldu.

TURİZM GİDERİ YÜZDE 22,5 AZALDI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden Türk vatandaşlarının harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,5 azalarak 1 milyar 874 milyon 216 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 517 milyon 780 bin dolarını kişisel harcamalar, 356 milyon 436 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

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Turizm kültür kültür ve turizm bakanı mehmet nuri ersoy
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