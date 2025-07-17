FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler

Bakan Uraloğlu duyurdu! 1 saatte 81 uçak havalandı 'Bekleme süresi yüzde 30 azaldı'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 17 Nisan'dan itibaren uygulanmaya başlanan ve eş zamanlı olarak üç uçağın iniş-kalkış yapmasına olanak sağlayan üçlü pist operasyonu kapsamında 2 Temmuz'da bir saatte 81 uçağın kalkış yaptığını ve bunun bir rekor olduğunu bildirdi.

Bakan Uraloğlu duyurdu! 1 saatte 81 uçak havalandı 'Bekleme süresi yüzde 30 azaldı'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda yürütülen üçlü pist operasyonuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Havalimanında 17 Nisan'dan itibaren uygulanmaya başlanan ve eş zamanlı olarak üç uçağın iniş veya kalkış yapmasına olanak sağlayan üçlü pist operasyonu kapsamında 2 Temmuz'da bir saatte 81 uçağın kalkış yaparak rekor kırıldığına işaret eden Uraloğlu, "Kalkış taksi süresini 15 dakikaya, iniş taksi süresini 12 dakikaya indirmeyi hedefliyoruz. Üçlü pist operasyonuyla hem verimlilikte artış sağladık hem de çevresel kazanımlar elde ettik. Operasyonları 17 Nisan'dan bu yana meteorolojik koşulların elverişli olduğu günlerde 06.00-09.00 saatlerinde kalkış, 09.00-12.00 ve 22.00-00.00 saatlerinde ise iniş olarak yürüttük. Üçlü pist operasyonu kapsamında gerçekleştirdiğimiz hava sahası dizaynı değişiklikleri sayesinde, uçuşların hem yaklaşma hem de yer hareketleri açısından daha verimli şekilde yönetilmesini sağladık." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu duyurdu! 1 saatte 81 uçak havalandı Bekleme süresi yüzde 30 azaldı 1

300 KİLOGRAM YAKIT TASARRUFU SAĞLANACAK

Uraloğlu, bu hava sahası tasarımı sayesinde uçakların daha az manevra ile doğrudan yaklaşma ve kalkış gerçekleştirebilecek şekilde yönlendirildiğini aktararak, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu durum özellikle düşük irtifa seviyelerinde uçuş süresini kısaltarak emisyonların en yoğun olduğu bu safhada doğrudan azaltım etkisi yaratıyor. Uçakların kalkış öncesi kapıdan pist başına varışına kadar geçen süredeki taksi süresini 16 dakikadan 15 dakikaya, iniş sonrası pistten terminale ulaşımına yönelik taksi süresini 13,8 dakikadan 12 dakikaya düşürmeyi, iniş trafiklerinin ortalama uçuş süresini yaklaşık 4 dakika azaltmayı hedefliyoruz. Bu sayede uçak başına kalkış taksi süresinden 80 kilogram, iniş taksi süresinden 60 kilogram ve bekleme süresinden 300 kilogram yakıt tasarrufu sağlayacağız."

Bakan Uraloğlu duyurdu! 1 saatte 81 uçak havalandı Bekleme süresi yüzde 30 azaldı 2

Söz konusu sürelerdeki kısalmalarla çevreye zararlı karbondioksit salımını uçak başına kalkış taksi süresinden 0,25 ton, iniş taksi süresinden 0,18 ton ve bekleme süresinden 0,9 ton azaltmayı hedeflediklerini de belirten Uraloğlu, "Önceki çiftli operasyon yapısı, uçakların havadaki bekleme süreleri ile karbondioksit ve gürültü seviyesini artırmaktaydı. Yeni hava sahası tasarımı ve üçlü pist operasyonu sayesinde havadaki ortalama bekleme süresi yüzde 30 azaldı. Bu da uçakların motor çalıştırma süresine bağlı olarak gürültü üretim süresini de doğrudan azalttı. Gece saatlerindeki yaklaşma süresinin ortalama 3 dakika kısalabilecek olması, özellikle gece sessizliğine duyarlı bölgelerde yüzde 20'ye varan daha az gürültü anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu duyurdu! 1 saatte 81 uçak havalandı Bekleme süresi yüzde 30 azaldı 3

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nı, hem hava trafiği hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından dünyanın en ileri havalimanlarından biri haline getirme yolunda emin adımlarla ilerlediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanı, artan yoğun yolcu ve kargo trafiğini artık daha verimli şekilde yönetebilecek kapasiteye ulaştı. Üçlü pist operasyonu, İstanbul Havalimanı'nda yıllık 200 milyon yolcu hedefine ulaşma yolculuğumuzda önemli bir adımı temsil ediyor."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ordu'da fındıkta işçi yevmiyesi ve diğer ücretler belli olduOrdu'da fındıkta işçi yevmiyesi ve diğer ücretler belli oldu
Emekli olacakları uyardı! Geç kalanlar yüzde 30 daha az maaş almıştıEmekli olacakları uyardı! Geç kalanlar yüzde 30 daha az maaş almıştı

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Havalimanı Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonluk vurgun soruşturmasında yeni gelişme!

Milyonluk vurgun soruşturmasında yeni gelişme!

G.Saray'ın yeni kalecisi yine Taffarel'den! Devreye girdi, neredeyse bitirdi...

G.Saray'ın yeni kalecisi yine Taffarel'den! Devreye girdi, neredeyse bitirdi...

Tarladan fışkırdı! 'Yapma, etme' dediler ama... 11 ton çıktı

Tarladan fışkırdı! 'Yapma, etme' dediler ama... 11 ton çıktı

Eleman bulamıyorlar 'Maaşı 150 bin TL! Doktoru, mühendisi geçti'

Eleman bulamıyorlar 'Maaşı 150 bin TL! Doktoru, mühendisi geçti'

Özel okul fiyatları için kritik adım! Yemek, kırtasiye gibi ücretler...

Özel okul fiyatları için kritik adım! Yemek, kırtasiye gibi ücretler...

Emeklilikte yeni sistem sinyali! Konutta 'vade' formülü '30 - 40 - 50...'

Emeklilikte yeni sistem sinyali! Konutta 'vade' formülü '30 - 40 - 50...'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.