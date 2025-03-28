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Bakanlık dış borç stoku verilerini açıkladı!

28.03.2025 15:07
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 31 Aralık 2024 itibarıyla 515,5 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 261,1 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Bakanlık dış borç stoku verilerini açıkladı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık 2024 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı

Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 515,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 39 oldu. Aynı tarihte net dış borç stoku 261,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 19,7 seviyesinde tespit edildi.

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Hazine garantili dış borç stoku ise 16,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Kamu net borç stoku, bu dönemde 7 trilyon 156 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 16,5 olarak belirlendi.
AB tanımlı genel yönetim borç stoku da 10 trilyon 720 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı ise yüzde 24,7 oldu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı borç
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