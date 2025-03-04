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Bakanlık Şubat ayı veri bültenini yayımladı! İthalat yüzde 3,8 yükseldi

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
04.03.2025 14:09
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Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalışla 20 milyar 776 milyon dolara gerilerken, ithalat ise yüzde 3,8 yükselerek 28 milyar 930 milyon dolara çıktı.

Bakanlık Şubat ayı veri bültenini yayımladı! İthalat yüzde 3,8 yükseldi

Ticaret Bakanlığının şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı. GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat şubatta 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 1,5 düşüşle 20 milyar 776 milyon dolar, ithalat ise yüzde 3,8 artışla 28 milyar 930 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 1,5 artarak 49 milyar 706 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 20,5 artışla 8 milyar 155 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 3,9 puan azalarak yüzde 71,8'e, enerji verileri hariç tutulduğunda 2,7 puan düşüşle yüzde 86,4'e gerilerken, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise 0,8 puan artarak yüzde 94,1 oldu.

EN ÇOK İHRACAT HAM MADDEDE GERÇEKLEŞTİ

Geçen ay en çok ihracat yüzde 0,2 azalış ve 10 milyar 442 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 3,3 azalış ve 7 milyar 521 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 7,1 azalış ve 2 milyar 516 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 93,6 (19 milyar 436 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 4,4 (905 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,4 (299 milyon dolar) olarak gerçekleşti.
Şubatta en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 688 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 195 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 175 milyon dolarla İngiltere geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 47,1 olarak hesaplandı.
Şubatta en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 8 milyar 915 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB), 3 milyar 749 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu, 3 milyar 62 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

İTHALAT YÜZDE 10,2 ARTTI

Şubatta en çok ithalat yüzde 10,2 artış ve 21 milyar 143 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 0,7 azalış ve 4 milyar 245 milyon dolarla "tüketim malları" ve yüzde 20,9 azalış ve 3 milyar 473 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" izledi.

Sektörlere göre ithalat payları yüzde 75,5 ile imalat sanayisinde (21 milyar 855 milyon dolar), yüzde 17,5 ile madencilik ve taş ocakçılığında (5 milyar 71 milyon dolar), yüzde 4,5 ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta (1 milyar 297 milyon dolar) hesaplandı.
Şubatta en fazla ithalat yapılan ülkeler, 3 milyar 982 milyon dolarla Rusya, 3 milyar 546 milyon dolarla Çin ve 2 milyar 422 milyon dolarla ABD oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 61,3 olarak kayıtlara geçti.
Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 8 milyar 385 milyon dolarla AB, 6 milyar 897 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 6 milyar 148 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 21,2 ARTTI

GTS kapsamında ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, yüzde 2,1 artarak 41 milyar 941 milyon dolar, ithalat yüzde 6,6 yükselerek 57 milyar 633 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 4,7 artışla 99 milyar 574 milyon dolar oldu.
Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 21,2 yükselişle 15 milyar 692 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 72,8 olarak hesaplandı.
AA

Canlı Borsa
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Ticaret Bakanlığı
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