Bankacılık sektöründe mevduat arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 7 Şubat'la biten haftada 233 milyar 52 milyon 66 bin artışla 20 trilyon 192 milyar 553 milyon 547 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,24 artışla 11 trilyon 562 milyar 782 milyon 941 bin, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 3,2 yükselişle 6 trilyon 31 milyar 693 milyon 850 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 203 milyar 319 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 168 milyar 756 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 7 Şubat itibarıyla 3 milyar 174 milyon dolarlık artış görüldü.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 7 Şubat'la biten haftada 123 milyar 796 milyon 485 bin artarak 15 trilyon 901 milyar 90 milyon 968 bin liraya yükseldi.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır