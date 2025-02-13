FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler
  4. Bankacılık sektöründe mevduat arttı

Bankacılık sektöründe mevduat arttı

13.02.2025 16:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 7 Şubat'la biten haftada önceki haftaya göre 233 milyar 52 milyon 66 bin artarak 20 trilyon 192 milyar 553 milyon 547 bin liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe mevduat arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 7 Şubat'la biten haftada 233 milyar 52 milyon 66 bin artışla 20 trilyon 192 milyar 553 milyon 547 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,24 artışla 11 trilyon 562 milyar 782 milyon 941 bin, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 3,2 yükselişle 6 trilyon 31 milyar 693 milyon 850 bin lira oldu.

iStock-1414585022

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 203 milyar 319 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 168 milyar 756 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

thumbs_b_c_1e60c1dec6070c217e7464e39949fdb2

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 7 Şubat itibarıyla 3 milyar 174 milyon dolarlık artış görüldü.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 7 Şubat'la biten haftada 123 milyar 796 milyon 485 bin artarak 15 trilyon 901 milyar 90 milyon 968 bin liraya yükseldi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Anahtar Kelimeler:
TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yüksek yargıda 'Hakan Şükür' önlemi: Yeni yasa geliyor

Yüksek yargıda 'Hakan Şükür' önlemi: Yeni yasa geliyor

Dünyayı sarsan sözler Erdoğan'a soruldu: "Tehdit çok büyük" deyip rest çekti

Dünyayı sarsan sözler Erdoğan'a soruldu: "Tehdit çok büyük" deyip rest çekti

Krediyle ev almak için gereken aylık geliri açıkladı!

Krediyle ev almak için gereken aylık geliri açıkladı!

Hastane randevuları için yeni karar! Haftada 1 saat olacak

Hastane randevuları için yeni karar! Haftada 1 saat olacak

Merkez Bankası'nda istifa haberleri yankılandı!

Merkez Bankası'nda istifa haberleri yankılandı!

Müşteriler isyanda! Uzman uyardı: "Ödemek zorunda değilsiniz"

Müşteriler isyanda! Uzman uyardı: "Ödemek zorunda değilsiniz"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.