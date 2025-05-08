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Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya göre 74 milyar 905 milyon 961 bin lira artarak 22 trilyon 601 milyar 548 milyon 267 bin liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 2 Mayıs ile biten haftada 74 milyar 905 milyon 961 bin lira artarak 22 trilyon 526 milyar 642 milyon 306 bin liradan, 22 trilyon 601 milyar 548 milyon 267 bin liraya ulaştı.

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Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,03 artışla 12 trilyon 389 milyar 833 milyon 118 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,3 düşüşle 7 trilyon 414 milyar 820 milyon 959 bin lira oldu.

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Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 231 milyar 530 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 193 milyar 509 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 2 Mayıs itibarıyla 825 milyon dolarlık azalış görüldü.

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YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI!

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 2 artarak 4 trilyon 323 milyar 803 milyon 544 bin lira oldu.
Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 562 milyar 93 milyon 221 bin lirası konut, 63 milyar 853 milyon 50 bin lirası taşıt, 1 trilyon 617 milyar 750 milyon 462 bin lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

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Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 2 Mayıs ile biten haftada 182 milyar 353 milyon 387 bin lira artarak 17 trilyon 800 milyar 707 milyon 983 bin liraya yükseldi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
TCMB mevduat banka
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