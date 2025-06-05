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Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 30 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya göre 108 milyar 251 milyon 759 bin lira artarak 23 trilyon 150 milyar 283 milyon 531 bin liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 30 Mayıs ile biten haftada 108 milyar 251 milyon 759 bin lira artarak 23 trilyon 42 milyar 31 milyon 712 bin liradan, 23 trilyon 150 milyar 283 milyon 531 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,5 yükselişle 12 trilyon 780 milyar 935 milyon 713 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,1 azalışla 7 trilyon 480 milyar 651 milyon 702 bin lira oldu.

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Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 229 milyar 374 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 191 milyar 837 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 30 Mayıs itibarıyla 523 milyon dolarlık azalış görüldü.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

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Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 2,3 artarak 4 trilyon 488 milyar 543 milyon 867 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 575 milyar 41 milyon 613 bin lirası konut, 61 milyar 506 milyon 623 bin lirası taşıt, 1 trilyon 671 milyar 772 milyon 233 bin lirası ihtiyaç kredilerinden, 2 trilyon 180 milyar 223 milyon 398 bin lirası bireysel kredi kartlarından oluştu.
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Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 30 Mayıs ile biten haftada 265 milyar 921 milyon 796 bin lira artarak 18 trilyon 339 milyar 701 milyon 749 bin liraya yükseldi.Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
TCMB mevduat banka
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