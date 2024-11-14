Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini duyurdu. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 8 Kasım ile biten haftada 134 milyar 448 milyon 304 bin lira azalışla 18 trilyon 377 milyar 987 milyon liraya düştü.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,75 düşüşle 11 trilyon 143 milyar 813 milyon 157 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,88 azalışla 6 trilyon 404 milyar 860 milyon 983 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 198 milyar 453 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 166 milyar 640 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 8 Kasım itibarıyla 352 milyon dolarlık artış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,68 artarak 1 trilyon 805 milyar 670 milyon 682 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,42 yükselişle 1 trilyon 827 milyar 841 milyon 13 bin liraya çıkarken, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1,10 düşüşle 2 trilyon 150 milyar 585 milyon 905 bin liraya geriledi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 437 milyar 690 milyon 375 bin lirası konut, 57 milyar 785 milyon 545 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 310 milyar 194 milyon 762 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 8 Kasım ile biten haftada 9 milyar 136 milyon 303 bin lira artarak 14 trilyon 654 milyar 996 milyon 659 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,29 artış kaydetti.

AA