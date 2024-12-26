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Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

26.12.2024 15:45
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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 20 Aralık ile biten haftada önceki haftaya göre 29,6 milyar lira azalarak 18 trilyon 968 milyar 69 milyon 439 bin liraya geriledi.

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 20 Aralık ile biten haftada 29 milyar 574 milyon 195 bin lira azalışla 18 trilyon 968 milyar 69 milyon 439 bin liraya düştü.
Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,09 düşüşle 11 trilyon 739 milyar 20 milyon 762 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,35 azalışla 6 trilyon 397 milyar 797 milyon 922 bin lira oldu.

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Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 191 milyar 246 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 162 milyar 521,3 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.
Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 20 Aralık itibarıyla 180 milyon dolarlık azalış görüldü.

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TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,24 artarak 1 trilyon 890 milyar 824 milyon 536 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,68 yükselişle 1 trilyon 993 milyar 56 milyon 363 bin liraya çıkarken, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1,18 düşüşle 2 trilyon 237 milyar 985 milyon 893 bin liraya geriledi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 457 milyar 764 milyon 999 bin lirası konut, 58 milyar 416 milyon 270 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 374 milyar 643 milyon 267 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 20 Aralık ile biten haftada 59 milyar 154 milyon 670 bin lira artarak 15 trilyon 243 milyar 677 milyon 162 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,98 artış kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
TCMB
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