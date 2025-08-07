Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 1 Ağustos ile biten haftada 248 milyar 144 milyon 264 bin lira azalarak 24 trilyon 737 milyar 473 milyon 323 bin liradan 24 trilyon 489 milyar 329 milyon 59 bin liraya indi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1 düşüşle 13 trilyon 577 milyar 921 milyon 183 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,4 azalışla 7 trilyon 771 milyar 624 milyon 778 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 231 milyar 29 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 192 milyar 260 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 1 Ağustos itibarıyla 1 milyar 825 milyon dolarlık azalış görüldü.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 2,5 artarak 4 trilyon 818 milyar 285 milyon 77 bin lira oldu.



Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 594 milyar 698 milyon 766 bin lirası konut, 56 milyar 248 milyon 58 bin lirası taşıt, 1 trilyon 782 milyar 730 milyon 920 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 384 milyar 607 milyon 333 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 1 Ağustos ile biten haftada 137 milyar 486 milyon 163 bin lira artarak 19 trilyon 476 milyar 348 milyon 124 bin liraya yükseldi.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır