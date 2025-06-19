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Bankacılık sektörünün mevduattı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 13 Haziran ile biten haftada önceki haftaya göre 722 milyar 121 milyon 541 bin lira artarak 23 trilyon 768 milyar 121 milyon 209 bin liraya çıktı.

Bankacılık sektörünün mevduattı arttı
Ezgi Sivritepe

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 13 Haziran ile biten haftada 722 milyar 121 milyon 541 bin lira artarak 23 trilyon 45 milyar 999 milyon 668 bin liradan, 23 trilyon 768 milyar 121 milyon 209 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,3 yükselişle 13 trilyon 137 milyar 366 milyon 212 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,9 artışla 7 trilyon 647 milyar 187 milyon 308 bin lira oldu.

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Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 234 milyar 320 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 195 milyar 140 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.
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Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 13 Haziran itibarıyla 2 milyar 937 milyon dolarlık artış görüldü.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI!

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,1 artarak 4 trilyon 527 milyar 473 milyon 367 bin lira oldu.

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Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 578 milyar 675 milyon 493 bin lirası konut, 60 milyar 250 milyon 365 bin lirası taşıt, 1 trilyon 692 milyar 683 milyon 186 bin lirası ihtiyaç kredilerinden, 2 trilyon 195 milyar 864 milyon 323 bin lirası bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 13 Haziran ile biten haftada 144 milyar 597 milyon 985 bin lira artarak 18 trilyon 510 milyar 482 milyon 462 bin liraya yükseldi.
AA

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık mevduat Merkez Bankası
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