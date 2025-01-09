FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomik Veriler
  4. BDDK açıkladı: KKM'den çıkış sürüyor

BDDK açıkladı: KKM'den çıkış sürüyor

09.01.2025 15:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, KKM bakiyesi geçen hafta yüzde 1,9 ve 21 milyar 89 milyon liralık azalışla 1 trilyon 108 milyar 810 milyon liraya geriledi.

BDDK açıkladı: KKM'den çıkış sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 3 Ocak haftasında 57 milyar 395 milyon lira artarak 15 trilyon 900 milyar 565 milyon liradan, 15 trilyon 957 milyar 960 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 337 milyar 133 milyon lira azalarak 18 trilyon 661 milyar 618 milyon liraya geriledi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 2 TRİLYON 19 MİLYAR LİRA OLDU

Tüketici kredilerinin tutarı, 3 Ocak itibarıyla 7 milyar 716 milyon lira artarak 2 trilyon 19 milyar 428 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 513 milyar 527 milyon lirası konut, 74 milyar 498 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 431 milyar 403 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

iStock-513223014

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 40 milyar 844 milyon lira artarak 2 trilyon 215 milyar 51 milyon lira oldu.
Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,5 artışla 1 trilyon 840 milyar 735 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 644 milyar 614 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 196 milyar 121 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

iStock-2151304019

YASAL ÖZ KAYNAKLAR AZALDI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 3 Ocak itibarıyla önceki haftaya göre 6 milyar 182 milyon lira artışla 293 milyar 695 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 222 milyar 92 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 79,1 milyon lira düşerek 3 trilyon 400 milyar 896 milyon lira oldu.
KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 1,9 ve 21 milyar 89 milyon liralık azalışla 1 trilyon 108 milyar 810 milyon liraya düştü.
Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 5,94'ü oldu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
TCMB bddk kkm ödemeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Doğum izni artıyor mu? Cumhurbaşkanlığı'ndan kreş açıklaması

Doğum izni artıyor mu? Cumhurbaşkanlığı'ndan kreş açıklaması

Kira öder gibi ev sahibi olma imkanı! En düşük emekli maaşı alan için...

Kira öder gibi ev sahibi olma imkanı! En düşük emekli maaşı alan için...

Zara'nın sahne tarzı gündem oldu! Ünlü isimden olay sözler: Zara da açtı sonunda...

Zara'nın sahne tarzı gündem oldu! Ünlü isimden olay sözler: Zara da açtı sonunda...

Tüm dünyanın gözü orada! Milyonlarca dolar ödeyip aldıkları evler tehlikede

Tüm dünyanın gözü orada! Milyonlarca dolar ödeyip aldıkları evler tehlikede

'Araba alsam yeter demiştim, bu kadar büyüyeceğini düşünmedim'

'Araba alsam yeter demiştim, bu kadar büyüyeceğini düşünmedim'

Mustafa Destici’den Bakan Şimşek’e: ‘Tamam da sen yaptın!’

Mustafa Destici’den Bakan Şimşek’e: ‘Tamam da sen yaptın!’

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.