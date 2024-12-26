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BDDK açıkladı: Kur Korumalı Mevduat'ta düşüş sürüyor!

26.12.2024 14:58
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 16 milyar 36 milyon lira azalarak 1 trilyon 153 milyar 481 milyon liraya düştü.

BDDK açıkladı: Kur Korumalı Mevduat'ta düşüş sürüyor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 20 Aralık haftasında 47 milyar 133 milyon lira artarak 15 trilyon 640 milyar 195 milyon liradan, 15 trilyon 687 milyar 328 milyon liraya çıktı.
Bankacılık sektöründe toplam mevduat bankalar arası dahil geçen hafta 6 milyar 920 milyon lira azalarak, 18 trilyon 544 milyar 357 milyon liraya indi.

TÜKETİCİ KREDİ TUTARI ARTTI

Tüketici kredilerinin tutarı, 20 Aralık itibarıyla 4 milyar 136 milyon lira artarak 1 trilyon 982 milyar 884 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 506 milyar 725 milyon lirası konut, 74 milyar 710 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 401 milyar 449 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 34 milyar 882 milyon lira artarak 2 trilyon 160 milyar 772 milyon lira oldu.
Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,9 azalışla 1 trilyon 728 milyar 772 milyon liraya indi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 619 milyar 303 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 109 milyar 468 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

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YASAL ÖZ KAYNAK ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 20 Aralık itibarıyla önceki haftaya göre 4 milyar 573 milyon lira azalışla 282 milyar 204 milyon liraya indi. Takipteki alacakların 212 milyar 454 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 52 milyar 430 milyon lira yükselerek 3 trilyon 374 milyar 383 milyon lira oldu.
KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 1,4 ve 16 milyar 36 milyon liralık azalışla 1 trilyon 153 milyar 481 milyon liraya düştü.
Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 6,22'si oldu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat bddk
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