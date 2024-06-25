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BDDK açıkladı: TL mevduatlarında yeni gelişme: İlk kez 10 trilyon liranın üzerine çıktı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
25.06.2024 16:08
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankacılık sektörüne ilişkin haftalık verileri açıkladı. Verilere göre, TL mevduatları ilk kez 10 trilyon liranın üzerine çıktı.

BDDK açıkladı: TL mevduatlarında yeni gelişme: İlk kez 10 trilyon liranın üzerine çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun paylaştığı 14 Haziran haftası verilerine göre bankalardaki toplam Türk Lirası mevduatı ilk kez 10 trilyon lirayı aştı.

BDDK verilerine göre 14 Haziran haftasında TL mevduatları 527 milyar 130 milyon lira artış göstererek 10 trilyon 320 milyar 325 milyon liraya yükseldi. TL'nin toplam mevduata oranı da yüzde 63 oldu.

CNBC-e'de yer alan haberde 14 Haziran itibarıyla bu paranın dolar karşılığı 319 milyar 784 milyon dolar olduğu belirtildi. BDDK verilerine göre 1 Ocak 2014 tarihinden beri TL mevduattaki paranın dolar karşılığı rekor seviyeye yükseldi.

Express


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mevduat bddk
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